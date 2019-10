Diskussionen über Sport und Politik

Buchen/Hettingen.Zu ihrem Quartaltreff hatten sich die Senioren im Sportkreis Buchen wieder einmal im Sportheim des FC Viktoria Hettingen eingefunden.

Erinnerungen ausgetauscht

Wie üblich gab es dabei neben dem Erinnerungsaustausch einmal mehr viele aktuelle Themen aus der Sportwelt zu erörtern. Neben dem aktuellen Fußballgeschehen im lokalen Bereich nahm auch die Bundesliga breiten Raum bei den Diskussionen ein. Auch die Leichtathletik-WM in Katar wurde angesprochen. Wenig Verständnis fand das Verhalten mancher türkischer oder auch deutsch-türkischer Spieler auf dem Fußballplatz in Bezug auf den Einmarsch der Türkei in Syrien.

Nächstes Treffen am 15. Januar

Eifrig diskutiert wurde auch das politische Weltgeschehen. Die aktuelle Kommunal-, Landes- und Bundespolitik kam ebenfalls nicht zu kurz. Ihren nächsten Quartals-Treff terminierten die Sportsenioren auf den 15. Januar 2020, erneut im Sportheim in Hettingen. jm

