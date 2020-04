Digitalen Jugendgottesdienst gefeiert

Buchen.Die Seelsorgeeinheit Buchen hat am Freitag mit dem digitalen Jugendgottesdienst „Come and Stay“ unter dem Motto „Stay connected“ eine bewegende Premiere gefeiert. Zuvor hatten sich um 18 Uhr die Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu letzten Absprachen in der Sonne vor der Kreuzkapelle getroffen. Letzte Details an den einzelnen Texten wurden besprochen und einige Hinweise für Zeiten und die technische Umsetzung der digitalen Pinnwand sowie der Bedienung der Live-Chatfunktion für Kommentare und Fürbitten erarbeitet.

130 Geräte eingeloggt

Um 19.30 Uhr begann dann die Übertragung aus der stimmungsvoll ausgeleuchteten Kreuzkapelle, in der auch das „Jugendkreuz der Pfarrgemeinde“ verwendet wurde.

Beinahe 800 Zugriffe sind in dem 54 Minuten dauernden Gottesdienst getätigt worden und bis zu 130 Geräte waren zeitgleich im Gottesdienst eingeloggt.

Bei der Verwendung der digitalen Pinnwand waren die Teilnehmer eingeladen, Fotos von ihrem Gottesdienstort zu schicken. Im Mittelpunkt aber standen Gedanken, wo und wie Menschen momentan in Verbindung bleiben können.

Auch die eigenen Gebete, Gedanken und Bitten für andere Menschen konnten die Teilnehmer per Livechat übermitteln – als Zeichen für die Nähe Gottes, der auch in ungewissen Zeiten sein Licht leuchten lässt. Zwei Jugendliche entzündeten Kerzen in der Kreuzkapelle. Den Abschluss bildeten das gemeinsam gebetete „Vater unser“ und der Segen mit den Schlussgedanken.

Dann ging es treu dem Motto „Come and Stay“ in den digitalen Jugendkeller. Die Erklärung, wie man diesen erreichen kann, wurde in eingespielten Filmen geliefert.

Auch die Jugendlichen und jungen Erwachsenen gingen von zuhause aus in den Jugendkeller, gut gerüstet mit einem Getränk und Chips zum knabbern.

Meditation am 2. Mai

Der nächste Jugendgottesdienst findet am Freitag, 19. Juni, statt. Eine Meditation gestalten am Samstag, 2. Mai, junge Menschen für junge Menschen. Verbunden bleiben kann man auch über den Instagram-Account comeandstay.bch. Dort gibt es vor dem kommenden Jugendgottesdienst die Möglichkeit, sich zu beteiligen und in Verbindung zu bleiben.

Einen Einblick in den Gottesdienst kann man unter www.youtube.com/watch?v=Ha2kQEBUaX4 bekommen. Alle Beiträge auf der digitalen Pinnwand gibt es unter https://padlet.com/julian_donner16/stayconnected.

Für Fragen stehen Felix Müller, E-Mail: felix-buchen@gmx.de, Gemeindereferentin Birgit Allabar, E-Mail: birgit.allabar@kath-buchen.de oder Kaplan Julian Donner, E-Mail: julian.donner@kath-buchen.de zur Verfügung.

