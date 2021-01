Digitale Infoabende

Buchen.Aufgrund der Corona-Verordnung finden die Informationsveranstaltungen an der Helene-Weber-Schule in digitaler Form statt. Als Berufliche Schule für Ernährung, Erziehung, Gesundheit und Soziales werden auch im kommenden Schuljahr zahlreiche Bildungsabschlüsse angeboten in den Profilen Pädagogik/Psychologie, Gesundheit/Pflege und Ernährung/Hauswirtschaft. Die digitalen Informationsabende finden am Mittwoch, 3. Februar, ab 18.30 Uhr statt.

Interessenten können sich an diesem Abend über die Homepage für die entsprechende Schulart einloggen und an einer Videopräsentation mit anschließender Fragerunde teilnehmen. Die Konferenzräume werden ab Montag, 1. Februar, freigeschalten, so dass Interessenten im Vorfeld den Zugang testen können. Dabei beginnen die Veranstaltungen für das Sozialwissenschaftliche Gymnasium, die Zweijährige Berufsfachschule/AVdual und die Berufsfachschule für Kinderpflege um 18.30 Uhr, während das Berufskolleg Pflege/Gesundheit ab 19.30 Uhr vorgestellt wird. Für Interessenten an beruflicher Aus- und Weiterbildung findet am Donnerstag, 4. Februar um 19 Uhr eine weitere digitale Informationsveranstaltung statt.

Weitere Informationen über die Schularten gibt es auf der Homepage. Der Anmeldeschluss für alle Schularten ist Montag, 1. März. Auskünfte gibt es unter Telefon 06281/564820

