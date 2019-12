Die Weltmeister lernten von der Weltmeisterin

Buchen.Auf Einladung der Buchener Streetdance-Weltmeister „Next Level“ kam am vergangenen Sonntag Alyona Rudenok, Trainerin und Choreographin gleich zweier amtierender russischer Weltmeister aus Sankt Petersburg, nach Buchen. Mit ihren Gruppen „A-Army“ (U18/Advanced) und „B-Army“ (U16/Beginners) holte sie sich Ende August im englischen Blackpool den Weltmeistertitel.

31 Teilnehmer

In einem sehr freundschaftlichen Gespräch unter Weltmeistern vereinbarte man, voneinander lernen zu wollen, und beschloss in Buchen einen Workshop durchzuführen, den die erst 23-jährige Rudenok auf sehr professionelle Weise mit 31 Tänzern der Buchener Hiphopper durchführte. Am Montag ging für die Russin die Reise weiter nach London, um dort ebenfalls einen Workshop durchzuführen. Aufgrund der Gruppengröße und der fehlenden Altersbeschränkung – die Altersspanne lag zwischen elf und 33 Jahren – war der Kurs für sie eine besondere Herausforderung, die sie hervorragend meisterte.

