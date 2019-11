Die Weihnachtszeit naht

Buchen.Ein Zeichen dafür, dass die Weihnachtszeit unmittelbar bevorsteht, ist in Buchen das Anbringen der entsprechenden Beleuchtung in der Marktstraße. Am Mittwochmorgen war es soweit. Mitarbeiter des städtischen Bauhofs sorgten wieder dafür, dass die Fußgängerzone während der nächsten Wochen eine weihnachtliche Atmosphäre erhält. Höhepunkte der Weihnachtszeit in Buchen sind der vom 29. November bis 1. Dezember stattfindende Weihnachtsmarkt in der Altstadt, die Buchener Schlittschuhbahn vom 30. November bis 8. Dezember am Rathaus und der Kunsthandwerkermarkt am 7. und 8. Dezember in der Stadthalle. Bild: Olaf Borges

