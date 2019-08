Die Weichen für künftige Bauplätze gestellt

Waldhausen.In seiner ersten Sitzung in neuer Zusammensetzung hat der Ortschaftsrat Waldhausen unter Leitung des neuen Ortsvorstehers Alexander Leix die Weichen für künftige Bauplätze in Waldhausen gestellt sowie die Mittelanmeldung für den Doppelhaushalt 2020/21 der Stadt Buchen beraten.

In seiner kurzen Begrüßung legte Leix offen, dass er sich für die kommenden Jahre einen offenen, ehrlichen und konstruktiven Umgang miteinander wünsche, um Waldhausen auch weiterhin attraktiv für seine Bewohner zu machen. Er freute sich, dass sich auch diese Sitzung reges Interesse seitens der Bevölkerung erfreute.

Die Verabschiedung und Ehrung der ausgeschiedenen Ortschaftsräte erfolge in der Jahresabschlusssitzung 2019.

Zur Haushaltsberatung 2020/21 meldet der Ortschaftsrat folgende Umfänge an: Sanierung des Bodens der Sporthalle im Thekenbereich, Überprüfung/Sanierung der Hallendecke, Einrichtung von Stauraum für Sportgeräte auf der Bühne, ein Vordach für die Friedhofshalle, ein Rolltor für die Halle hinter dem Rathaus, Sanierung des Feldwegs vom Feldkreuz Egenberger Richtung Glashof, Sanierung des Eingangs im Friedhof, Sanierung der Sitzbänke auf den Wanderwegen rund um Waldhausen sowie am Dorfplatz und die Aufstellung einer Sitzbank am Kinderspielplatz.

Zur Beratung bezüglich der künftigen Baugebiete begrüßte Leix den Fachbereichsleiter der Stadt Buchen Günter Müller. Dieser erläuterte kurz die Voraussetzung für die Nutzung des vereinfachten Verfahrens nach §13 Baugesetzbuch, das auch in Waldhausen Anwendung finden könne.

In diesem Zug könnten sowohl im Baugebiet Lichtenholz als auch im Baugebiet Im Haag/Spitzäcker - hier strebe man eine Umbennung an - zahlreiche neue Bauplätze entstehen, für die es auch in Waldhausen Bedarf gebe. Müller zeigte die ersten Überlegungen und Planungen für beide Baugebiete auf. Der Ortschaftsrat folgte seiner Empfehlung und beschloss die weitere Ausplanung der beiden Baugebiete bei der Stadt Buchen zu beantragen.

Als persönlicher Vertreter für den Ortsvorsteher im Wasserzweckverband Elzbach wurde Rainer Koller gewählt. Die Absperrkette am Dorfplatz findet nicht jedermanns Gefallen, hier wird in einer vor-Ort-Begehung nach einer verträglichen Lösung gesucht.

Das Dauerthema Instandsetzung der Ortsrufanlage konnte bis dato noch nicht zufriedenstellend gelöst werden und verbleibt somit weiterhin auf der Agenda des Ortschaftsrats. WoLi

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 02.08.2019