Die Vorhersage ist leider eingetroffen

Mit großem Interesse und Erstaunen habe ich den Zeitungsbericht über die wirtschaftliche Lage der Neckar-Odenwald-Kliniken gelesen: Schon zur Jahrtausendwende waren die politischen Weichen für eine totale Änderung des Vergütungssystems in Krankenhäusern gestellt.

Das australische DRG-System solle in Deutschland eingeführt werden. Zukunftsschauende Controller in den Krankenhäusern haben damals schon Vergleichsberechnungen angestellt und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass es bei vielen Krankenhäusern mit Einführung der DRGs zu finanziellen Engpässen kommt. Leider ist diese Vorhersage eingetreten.

Das kaufmännische Controlling in den Krankenhäusern musste auf- und weiter ausgebaut werden, damit Schwachstellen in den Betrieben aufgezeigt und neue Lösungen angeboten werden konnten. Da in den Neckar-Odenwald-Kliniken in den letzten Jahren ein ständiges Defizit verzeichnet wurde, ist mir nicht klar, warum die Klinikverantwortlichen und die zuständigen Aufsichtsratsmitglieder nicht entsprechend entgegengewirkt haben. Falls das kaufmännische Controlling nicht die nötigen Informationen liefern konnte, wäre es doch schon vor Jahren möglich gewesen, eine renommierte Wirtschaftsprüfungs- oder Beratungsgesellschaft für Krankenhäuser einzuschalten und deren Ergebnisse in die Tat umzusetzen. Haben hier alle Verantwortlichen versagt?

Falls es zutrifft, dass jeden Monat etwa eine Million Euro Verlust eingefahren werden, so ist die Lage katastrophal. Wenn das Einsparpotenzial im Sachkostenbereich schon total ausgeschöpft ist, so bleiben nur gewaltige Umstrukturierungen und/oder Einsparungen im Personalkalkostenbereich übrig. Bei etwa 5000 Euro Gesamtarbeitgeberkosten im Monat pro Vollkraft würde das eine Reduzierung von etwa 200 Vollkraftstellen bedeuten. Das Arbeitszeitgesetz erlaubt leider nicht unbezahlte, freiwillige Überstunden, sonst wäre dies noch eine Möglichkeit das Überleben der beiden Kliniken zu erleichtern.

Erschwerend zu der ganzen Misere kommt noch, dass die Länder für die Investitionen in Krankenhäusern zuständig sind und diese gesetzliche Verpflichtung nur teilweise erfüllen. Modernisierungen in Krankenhäusern könnten auch zu wirtschaftlicherem Handeln beitragen.

Nicht nur das Krankenhauswesen, sondern das gesamte Gesundheitssystem ist krank und muss auf den Prüfstand. Für unsere verantwortlichen Politiker ist es höchste Zeit, sich um eine Neugestaltung des Gesundheitswesens zu kümmern.

