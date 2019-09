Die Volkshochschule feiert – und ihre verdienten Mitarbeiter feiern ordentlich mit

Buchen.Bei der „Langen Nacht“ zur Feier des 70-jährigen Bestehens der Volkshochschule standen auch Ehrungen an.

Den Mitarbeitern sprach die stellvertretende VHS-Leiterin Swetlana Jahraus Dank für ihren unermüdlichen Einsatz aus.

15 Jahre Reiseleiter

Geehrt wurde Wolfgang Neuer (Buchen) für 15 Jahre Tätigkeit als Reiseleiter bei Museums- und Studienfahrten. Aus familiären Gründen beendet er jetzt seine Tätigkeit. Anerkennung erfuhren auch Christine Eberlein (Buchen) für ihre 15-jährige Tätigkeit als Kursleiterin Orientalischer Tanz, Ursula Roll (Bad Friedrichshall), für 17 Jahre als Leiterin des Patchwork-Workshops in Osterburken und Gabriele Stepan (Buchen) für ihre Tätigkeit in den Bereichen Kreativ- Kurse, Bauernmalerei, Marionetten, Porzellanmalerei an verschiedenen Orten und für die Ausrichtung von Ausstellungen – unter anderem im Schloss Bruchsal . Sie ist bereits seit 45 Jahren für die VHS tätig. Darüber hinaus wurden Ursula Leix (Sennfeld), Übungsleiterin Ambulante Herzgruppen und Yoga, für elf Jahre, Birgit Nachtmann (Osterburken), Kursleiterin für Ambulante Herzgruppen, Gefäßsport und Gehirn-Training für 15 Jahre, Kristine Reinhard (Walldürn), Übungsleiterin für Ambulante Herzgruppen, für 13 Jahre und Nicole Graff (Walldürn), Dozentin für Pilates, Salsa-Aerobic in Adelsheim und Walldürn für 15 Jahre Tätigkeit geehrt. Ursula Weimer (Wertheim) ist seit 15 Jahren Kursleiterin für Qigong und Taiji, Gotthard Dell (Rippberg) ist seit 15 Jahren Kursleiter für Qigong in Buchen, Hardheim, Höpfingen.

Geehrt wurden auch Gerlinde Dorn (Wagenschwend), Yoga-Lehrerin, für 16 Jahre und Christine Seemüller-Mestmacher, Übungsleiterin für Ambulante Herzgruppen, Rückentraining, Gefäßsport für über 17 Jahre VHS-Zugehörigkeit. Doris Schäfer (Osterburken) hat nach Kursen in Schefflenz und ihrer Tätigkeit Kursleiterin für Jazztanz, Jazz-Gymnastik, Wassergymnastik und Babyschwimmen seit 1999 auch die Außenstellenleitung in Osterburken inne und wurde für 37 Jahre VHS-Tätigkeit geehrt. Frieda Hess (Buchen) ist seit 16 Jahren Dozentin und Prüferin für Deutsch. Margit Schölch (Waldhausen) ist Kursleiterin für Deutsch als Fremdsprache, macht BAMF-Kurse und ist Prüferin seit über 17 Jahren. Irma Stark (Walldürn) wurde für ihre 21-jährige Aktivität als Dozentin für Deutsch als Fremdsprache, Emerita Richter (Buchen) für ihre 22 Jahre als Dozentin für Englisch sowie Wirtschaftsenglisch, Lieselotte Emrich (Buchen) für ihr 24-jähriges Engagement als Dozentin für Deutsch in BAMF-Kursen und den Unterricht zum Beginn der Abendrealschule, Maria Teresa Babini-Seipp (Buchen) für ihre 26-jährige Tätigkeit als Dozentin für Italienisch-Sprachkurse, Edith Farago (Ravenstein) für ihre 35-jährige Aktivität als Dozentin für Deutsch und Englisch sowie BAMF- und Firmenkurse sowie für die als Prüferin für Deutschzertifikate und die als Teamleiterin „Sprachen“geehrt. Bernadette Koska (Osterburken) ist seit 43 Jahren Dozentin für Französisch und Englisch für Erwachsene und Kinder. Sie leitet die Außenstelle Osterburken seit 1999. Martin Krug (Hardheim) wurde für seine 17-jährige Tätigkeit als Dozent für EDV, Anfänger und fortgeschrittene, Firmenkursleiter und Hector-Kinderakademie sowie für seine Aktivität in der technischen Betreuung Computerraum ausgezeichnet. Nikolaus Holz (Ballenberg) ist seit 17 Jahren als EDV-Dozent für Word, Excel, Powerpoint sowie in den Bereichen Frauenakademie, Bewerbungstraining, Medienqualifizierung Mitarbeit und VHS-Qualitätsgruppe tätig und leitet die Außenstelle Ravenstein. Elmar Zegewitz (Hardheim) wurde für über 55 Jahre Tätigkeit als Dozent und Außenstellenleiter , für seine Organisation von Fachvorträgen, für die Reiseleitung für Tagesfahrten und Studienreisen weltweit geehrt. Z

