Die Solidarität wächst jeden Tag weiter

Das Servicetelefon der DRK Kreisverbände Buchen und Mosbach zur Hilfe bei Einkäufen ist sehr gefragt. Täglich melden sich mehr freiwillige Helfer in Zeiten der Krise.

Buchen. „Wir koordinieren Hilfe in Zeiten von Corona“. So lautet das aktuelle Motto des DRK in Buchen und Mosbach. In Zeiten der Krise zusammen zu stehen und sich gegenseitig zu helfen, ist gerade das Gebot der Stunde.

Sigrid Albrecht, Michael Gensburger und Michael Huber betreuen die Service-Hotline des Deutschen Roten Kreuzes in Buchen. Hilfegesuche und Hilfsangebote werden dort gesammelt und weitervermittelt. Die Kosten dafür übernehmen die beiden Kreisverbände Buchen und Mosbach gemeinsam.

„Wir haben festgestellt, dass es in der Region zahlreiche Organisationen gibt, die Hilfe anbieten. Die Frage war nur, wie man die Leute erreicht, welche diese benötigen.“ So erklärt Steffen Horvath, Bereitschaftsleiter und stellvertretender Vorsitzender des Ortsvereins Buchen die Anfänge des Projekts.

Bekanntheitsgrad steigern

Zum einen wird versucht, die Initiative über die sozialen Netzwerke bekannter zu machen. Da jedoch viele ältere Menschen betroffen sind, die vermehrt Zeitung lesen oder Fernsehen schauen, hat das DRK versucht, auch über die klassischen Medien Informationen zu verbreiten. Zusätzlich wurden Flyer verteilt, die zum Teil auch ins Türkische übersetzt wurden. „Es hat geholfen, dass der SWR am Wochenende da war und einen Beitrag über unsere Aktion bundesweit ausgestrahlt hat“, fügt Horvath hinzu. „Da sieht man aber auch, dass ein großes Interesse an unserer Einrichtung besteht, da viele noch nicht genau wissen, wie sie sich in einer solchen Situation organisieren sollen.“

Seither melden sich nicht nur Personen aus der Region, die etwas tun möchten. „Nachdem der Beitrag ausgestrahlt wurde, bekamen wir auch Anrufe aus Mannheim oder Göppingen“, ergänzt Sigrid Albrecht.

„Dadurch, dass wir in der ’Vorphase’ bereits die nötige Infrastruktur für ein solches Telefonzentrum geschaffen haben, sind wir quasi ein Vorreiter in Baden-Württemberg“, fügt Horvath an.

Allgemein können sich an das Servicetelefon Hilfsbedürftige wenden, die in Zeiten der Corona-Pandemie lieber zu Hause bleiben möchten oder in Quarantäne sitzen.

Aber auch Organisationen, Firmen und Privatpersonen die ihre Hilfe anbieten, können Kontakt aufnehmen und sich registrieren lassen. Inzwischen sind über 70 Organisationen vermerkt und über 1000 Freiwillige insgesamt gemeldet.

„Wir bekommen mindestens 50 Anrufe pro Tag“, erklärt Sigrid Albrecht, die eigentlich als Lehrerin arbeitet. Durch die Schließung der Schulen engagiert sie sich jetzt jedoch beim DRK und nimmt Gespräche entgegen.

Wenn sich nun jemand meldet, der helfen möchte, werden erstmal die Kontaktdaten aufgenommen und nach den Aufgaben gefragt, die derjenige übernehmen möchte. Die persönlichen Daten werden DSGVO- gerecht geschützt.

Sollte dann ein Hilfsbedürftiger anrufen oder per Mail Kontakt suchen, setzt sich das DRK mit einem Helfer aus der Region in Verbindung und fragt, ob derjenige den Einkauf übernehmen kann. Wenn dieser dann zustimmt, wird die Einkaufsliste übermittelt und die Besorgungen werden gemacht.

Die Übergabe der Lebensmittel und Hygieneartikel darf auf Grund der (potenziellen) Übertragungsgefahr jedoch nicht im Beisein des anderen erfolgen.

Hier gilt es, die Einkäufe vor die Tür zu stellen und zu klingeln. Danach wird entsprechend Abstand gesucht und der Hilfsbedürftige kann die Einkäufe in die Wohnung holen.

Kontaktlos Bezahlen

Den persönlichen Kontakt versucht man auch beim Bezahlen zu vermeiden, daher bietet das DRK die Möglichkeit der Überweisung per PayPal oder über die Bank an.

Um all diese Maßnahmen zu organisieren, sind immer drei bis vier Helfer von Montag bis Samstag im Einsatz. Allerdings glaubt Bereitschaftsleiter Horvath, dass das Angebot demnächst auch auf die Sonntage ausgeweitet wird.

„In Zeiten einer solchen Krise ist es immer gut zu sehen, dass die Hilfsbereitschaft und Solidarität der Menschen von Tag zu Tag wächst.“ Und er betont, dass auch das DRK sich über materielle oder finanzielle Unterstützung freut. So können sich beispielsweise Firmen, die für die Einkaufsfahrten ein Fahrzeug zur Verfügung stellen können, über die Hotline melden.

Aber auch jeder, der finanziell unterstützen möchte, egal ob Vereine, Privatpersonen oder Unternehmen aus der Region, alle können sich beim DRK melden.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 30.03.2020