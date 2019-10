Die Singstunde bietet „Ausgleich und Erholung“

Hainstadt.Ein Mann, für den das klassische Dreigestirn aus Kirche, Kommunalpolitik und Ehrenamt nach wie vor Bedeutung hat, ist Bernd Rathmann, der erst kürzlich als Hainstadter Ortsvorsteher verabschiedet wurde. An diesem Samstag feiert der vielseitig aktive, stets interessierte und ob seiner herzlichen Art sehr geschätzte „Heeschter“ seinen 70. Geburtstag.

Als Ältester von sieben Geschwistern in Kiel geboren, kam er mit Mutter und Großeltern Anfang der 50er-Jahre in den Odenwald. Seine Kindheit verbrachte er in Buchen und Kleineicholzheim. Im Berufsleben stand er von 1963 bis 2011: Nach der Volksschule absolvierte Bernd Rathmann eine handwerkliche Ausbildung als Modellschlosser, ehe er in den 70er-Jahren in den kaufmännischen Bereich wechselte: Nach seiner Ausbildung zum Bürokaufmann wechselte er zur Osterburkener Firma Bleichert Förderanlagen, wo er bis 2011 im Einkauf beschäftigt war. Neben seinen beruflichen Aufgaben setzte er sich über viele Jahre hinweg als stellvertretender Betriebsratsvorsitzender für die Belegschaft ein.

Nach Hainstadt verschlug es ihn durch die Liebe: Seit 1971 ist Bernd Rathmann mit seiner Frau Annerose verheiratet, mit der er die Töchter Manuela (sie verstarb 1991 bei einem Autounfall), Verena und Sohn Jörg groß zog. „Hainstadt ist mit seinen Bürgerinnen und Bürgern meine Heimat und im weitesten Sinne Familie geworden“, sagt der Jubilar, dem sein beachtliches „Programm“ ehrenamtlicher Tätigkeit „im Laufe der Jahre einfach zugewachsen ist“, wie er anmerkt.

Niemals verschlossen

Wenn er um Rat und Tat gebeten wurde, hat er sich den örtlichen Vereinen und Organisationen niemals verschlossen, was im Elternbeirat der Grund- und Hauptschule Hainstadt sowie später der Abt-Bessel-Realschule Buchen begann. Später unterstützte er die JMK-Musikschule als Gründungsmitglied und viele Jahre als Beisitzer im erweiterten Vorstand. Bei der Hainstadter Siedlergemeinschaft übernahm er in schwierigen Zeiten für einige Jahre die Aufgabe als Schriftführer. Heute gehört er zu den passiven Mitgliedern nahezu aller örtlichen Vereine – so wie er unter anderem beim Musikverein Gründungsmitglied ist und von 1982 bis 1996 für die FG „Heeschter Berkediebe“ regelmäßig in der Bütt stand.

Besonders liegt Rathmann der Kirchenchor St. Magnus am Herzen, den er seit 1986 als Vorsitzender leitet. Die wöchentliche Singstunde lässt er nur äußerst ungern ausfallen: „Sie bietet mir Ausgleich und Erholung von den Mühen und Sorgen des Alltags“, berichtet der rüstige „Siebziger“, dessen Mitgliedschaft im Cäcilienverein sowie im Vorstand des Diözesan-Cäcilienverbands der Erzdiözese Freiburg und der Kantorendienst beim Gottesdienst weitere tiefe Glaubenszeugnisse sind. Zusammen mit den einst jüngsten Chormitgliedern entwickelte sich 1989 die Laienspielgruppe Hainstadt, deren Spielleiter er bis 2014 war. „Die Begeisterungsfähigkeit der jungen Leute war mir Ansporn und Verpflichtung“, betont Rathmann, der auch im Heimatverein als zweiter Vorsitzender tätig ist und 2013 den Vorsitz der Lebenshilfe Buchen und Umgebung übernahm. In diese Zeit fiel die Einrichtung des neuen, 2018 eingeweihten „Lebenshilfezentrums“ mit Vorbau.

Neben seinem kulturellen Einsatz zeichnet den von Januar 1996 bis August 2019 als Ortsvorsteher wirkenden Bernd Rathmann auch sein kommunalpolitisches Engagement aus. Er ist Mitglied der CDU und zeigte zuletzt ab 2008 als Stellvertretender Kreisvorsitzender sowie von 2009 an als Fraktionsvorsitzender im Buchener Stadtrat, den er seit 1999 angehörte, sowie bis 2014 über drei Perioden lang im Kreistag Flagge. Zusätzlich gehörte er seit 1989 dem Hainstadter Ortschaftsrat an. In seine Zeit als Ortsvorsteher fielen die 1225-Jahr-Feier Hainstadts, der Bau der rege genutzten Mehrzweckhalle sowie die Sanierung von Schule und Kindergarten, aber auch die Überdachung des Vorplatzes der Aussegnungshalle am Friedhof – nicht zu vergessen die Erschließung des Neubaugebiets „Neue Gärten“, und Ausbau verschiedener Straßenzüge im alten Ortskern.

Freundschaft und Verbundenheit

Im persönlichen Bereich ist für Bernd Rathmann entscheidend, das die Freundschaft und Verbundenheit mit den Angehörigen, Freunden, Nachbarn und den vielen Bekannten die in den vergangenen Jahrzehnten gewachsen sind auch künftig bestehen bleiben. Er bedauert, dass ihm bisweilen wenig Zeit für die Menschen bleibt, mit denen er sich verbunden fühlt. „Wie wichtig gute Menschen sind, zeigt sich in Krisenzeiten die keinem Menschen im Laufe seines Lebens erspart bleiben“, betont Rathmann. Deshalb ist es ihm wichtig und eine besondere Freude, dass er mit einem Teil der Personen, die er im Laufe seiner 70 Lebensjahre zu schätzen lernte, seinen „Runden“ feiern kann: In Freude und Dankbarkeit blickt der früher als Hobby-Fotograf stimmungsvolle Motive suchende, in seiner Freizeit gern zum guten Buch greifende Bernd Rathmann zurück auf das Erreichte - und verbringt seine Freizeit am liebsten mit seiner Familie: Viel Freude hat er vor allem an seinen drei Enkelchen. „Entweder besuchen sie mich - oder Opa Bernd kommt eben rüber“, lacht er und freut sich auf die Feier am Samstag. Wer Bernd Rathmann zu seinem Ehrentag gratulieren möchte, der kann dies ab 10 Uhr im Lebenshilfezentrum tun. Die Fränkischen Nachrichten schließen sich den Gratulanten sehr gern an. ad

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 19.10.2019