Die Not macht eben doch erfinderisch

Götzingen.Auch wenn durch die Corona-Pandemie das öffentliche Leben in vielen Bereichen weitgehend zum Erliegen kam, laufen in den Gemeinden auf verschiedenen Ebenen im Hintergrund hilfreiche Gegenmaßnahmen. So bemüht sich beispielsweise das Gemeindeteam der Pfarrgemeinde St. Bartholomäus um eine aktualisierte Gestaltung der Kar- und Ostertage nach dem Motto „Unterwegs mit Jesus – getrennt voneinander und doch miteinander!“.

Da wird unter anderem ein „Kreuzweg-Spaziergang“ kreiert, den die Gemeindemitglieder ganz individuell gehen und interpretieren können. Schrifttexte, Betrachtungen und Gebete animieren dazu, Jesus auf seinem Leidensweg zu begleiten. Den etwas anderen Weg durch die österlichen Tage hat das Gemeindeteam wie folgt vorbereitet: An Gründonnertag werden von 18 bis 19.30 Uhr Mitglieder des Gemeindeteams mit elektronischer Verstärkung im Dorf unterwegs sein, um zum gemeinsamen Gebet von der Haustür, vom Fenster oder vom Balkon aus einzuladen. Um 18 Uhr werden die Kirchenglocken darauf einstimmen.

Beginn in der Altheimer Straße

Für den Kreuzweg-Spaziergang an „Karfreitag“ ab 10 Uhr sind durch örtliche Künstlerinnen, inspiriert durch Bilder der Malerin Hortense von Gelmini, verschiedene Kreuzweg-Stationen auf Leinwand gestaltet worden. Die Stationen bleiben den ganzen Tag und auch am Samstag stehen, so dass jeder ganz nach Belieben seinen Kreuzweg gehen kann. Die Route beginnt an der Altheimer Straße beim Bildstock Heffner/Ditter und führt über Brüchet, Hofackerweg, Brüchetweiher, Sindolsheimer Straße, Handgasse und Kirchenweg zum Ölberg unterhalb der Pfarrkirche. Die Flamme des Osterlichts soll auch unter den erschwerten Bedingungen in der Osternacht an alle Interessierten verteilt werden. Wer das Licht bekommen möchte, kann sich im Vorraum der Kirche in eine Liste eintragen oder bei Elisabeth Hell (Telefon 06281/3542) oder Ilse Aumüller (Telefon 06281/96268) melden, und dann am Samstagabend einfach eine Laterne vor die Haustür stellen. Am Ostersonntag sind die Gläubigen eingeladen, die Kreuzwegstrecke nochmals entlang zu gehen und dabei dem Ostergeheimnis ganz eigenständig nachzuspüren. Auf dieser Osterroute kann die Gemeinde in der wahrlich außergewöhnlichen Situation „aus der Ferne“ doch miteinander verbunden sein. jm

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 08.04.2020