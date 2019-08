Die Natur und die Lebensgrundlagen der Menschen im Sinn

Mosbach.„Wir freuen uns riesig darüber“, teilten Amelie Pfeiffer und Hans-Detlef Ott, die Vorsitzenden der Grünen-Kreisverbandes Neckar-Odenwald, in einer Stellungnahme mit, „dass unser Wahlkreis nach einer etwa 28 Jahre langen Durststrecke endlich wieder auch durch eine grüne Bundestagsabgeordnete in Berlin vertreten wird“.

Große Hilfe für die Partei

Eine direkte Ansprechpartnerin in der Bundespolitik zu haben sei für die Grünen im Landkreis eine große Unterstützung. Vorstand und Kreistagsfraktion ließen es sich nicht nehmen, Charlotte Schneidewind-Hartnagel unverzüglich nach bekanntwerden der Nachricht persönlich zu ihrem künftigen Mandat zu gratulieren, das sie im November übernehmen wird. „Charlotte Schneidewind-Hartnagel geht es darum“, so die Fraktionsvorsitzende der Grünen Kreistagsfraktion, Simone Heitz, „Natur und das Klima konsequent zu schützen, die Lebensgrundlagen für uns Menschen zu erhalten und die Schöpfung zu bewahren“. Ihr ginge es um den verträglichen, aber konsequenten Umbau hin zu einer ressourcenschonenden Produktions- und Lebensweise, zu ökologischer Landwirtschaft, neuen Mobilitätskonzepten und sozialer Gerechtigkeit.

Mittelstand und Handwerk

Amelie Pfeiffer ergänzte, dass die Region Odenwald-Tauber, die von Handwerk und Mittelstand geprägt sei, deren Landwirtschaft von Familienbetrieben bewirtschaftet werde, sich aktuell als Biomusterregion auf den Weg gemacht habe. Eine Bundestagsabgeordnete, die wisse, dass lokale Wirtschaft und Landwirtschaft eng mit dem Tourismus verknüpft sei und gerade deshalb Chancen für nachhaltiges Handeln biete, sei von höchster Bedeutung.

Hans Detlef Ott führte an, dass Schneidewind-Hartnagel die Gesundheitseinrichtungen im Neckar-Odenwald-Kreis kenne, für wohnortnahe Gesundheitsversorgung kämpfe und ihr die wichtigen Ausbildungsstandorte, die Duale Hochschule und vieles mehr, was der Landkreis zu bieten habe, am Herzen liege. Sie wisse um den Wert des Mittelstands, um die „Hidden Champions“, ergänzten weitere Mitglieder der Grünen von Aglasterhausen bis Hardheim. Diese spannende Mischung biete beste Voraussetzungen für grüne Politik, die nachhaltige Zukunftschancen und Lebensqualität für alle Generationen im Blick habe. Die designierte Abgeordnete bekräftigte: „In einer intakten Umwelt gut und sicher leben und arbeiten, das für alle Menschen möglich zu machen: Dafür will ich Politik machen, damit in der Region Odenwald-Tauber gleichwertige Lebensverhältnisse garantiert bleiben und auch zukünftig vielfältige Lebensentwürfe möglich sind!“

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 15.08.2019