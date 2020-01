Die Jugendwehr wuchs um elf neue Mitglieder

Bödigheim.Weit über 50 Prozent der Aktiven der Einsatzabteilung der Abteilungswehr Bödigheim versammelten sich pünktlich im Jugendhaus zur Hauptversammlung. Die nicht stimmberechtigten Vertreter der Alterswehr und der Jugendwehr vervollständigten die Versammlung.

Unter Leitung von Kommandant Michael Dörsam wurde – in Anwesenheit des Beigeordneten Benjamin Laber, des Ortsvorstehers Martin Heyder und des Stadtbrandmeisters Andreas Hollerbach – auf Geleistetes und Bevorstehendes geblickt. Wegen des Feuerwehrfestes aus Anlass des Doppel-Jubiläums „80 Jahre Abteilungswehr und 45 Jahre Jugendwehr“ wurden leider nur neun Übungen durchgeführt, davon zwei theoretische und sieben praktische Übungen mit zum Teil überdurchschnittlicher Übungsbeteiligung, so der Kommandant in seinem Jahresbericht. Spitzenreiter waren Lukas Kühner, Sven Kühner, Martin Heyder, Florian Kirmse, Markus Kniel, Lars Unangst und Manuel Gebhardt je sechsmal, Michael Dörsam trotz der enormen beruflichen Dauerbelastung siebenmal und Nico Kühner (ein „Vorbild“ mit seinen jungen Jahren“) neunmal. Objektübungen in der Hauptstraße und der Siedlung Griecheltern stechen hervor.

Nach einer internen Diskussion über die unbedingt erforderliche Entlastung des Kommandanten hat man sich entschlossen, Verantwortung zu delegieren und einen Nachfolger in der Funktion des Abteilungskommandanten aufzubauen. Lukas Kühner wird nach mehreren geforderten Lehrgängen in ein bis zwei Jahren als Nachfolger zur Verfügung stehen können. Er ist engagiert und interessiert und würde sich der großen Verantwortung stellen. Für das begonnene Jahr wurden erstmals die Übungen von einem sechsköpfigen Team geplant. Im Fokus soll hier die Sanitätsausbildung mit Ben Müller und die Ausbildung am neuen Gruppen-Löschfahrzeug stehen. Nach dem klaren Votum in der Einsatzverfügbarkeitsanalyse eines externen Unternehmens wird dieses Löschgruppen-Fahrzeug derzeit aufgerüstet und soll im späten Frühjahr übergeben werden. Damit wird es der Stadt möglich, über einen zweiten Löschzug im Süden der Stadt zu verfügen.

Rückblick auf Einsätze

Die Einsätze des Jahres 2019 wurden dann in Erinnerung gerufen. Brandeinsätze gab es zwei, wohl aber eine augenfällige Zunahme der technischen Hilfeleistungen bei Verkehrsunfällen auf der B 27 und den Straßen zwischen Bödigheim, Eberstadt und Seckach. Bei 244 erforderlichen Einsatzstunden waren 169 Einsatzkräfte aktiv. Eng mit der zukünftigen Entwicklung der Bödigheimer Feuerwehr standen dann die Aussagen zum Mitgliederstand. Bei der aktiven und der Alterswehr gab es in der Summe keine Veränderungen. Die Jugendwehr aber wuchs um elf Jugendliche an und umfasst nunmehr 14 Nachwuchskräfte. Das ist vorrangig das Resultat der Arbeit und der Ideen von Jugendwart Sven Kühner, der beim Feuerwehrfest die Stadtrallye der Jugendgruppen auch für den Start von Kindergruppen öffnete. So wurde aus der unterdurchschnittlichen Beteiligung der Jugendwehren aus den Ortsteilen unverhofft ein „Reißer“ und Vorteil für Bödigheim.

Die Ausbildung in Lehrgängen ist unverändert wichtig. Nico Kühner wurde zum Truppführer 1 und Sprechfunker ausgebildet; Markus Kniel, Sven Kühner und Lukas Kühner schlossen die Ausbildung zum Truppmann 2 erfolgreich ab. Derzeit durchlaufen Florian Kirmse, Lars Unangst, Martin Freitag, Timo Enzmann und Benjamin Mosch diese Ausbildung. Erstmals sank die Zahl der Atemschutzgeräteträger unter 50 Prozent der Aktiven, doch haben immer noch 18 Spezialisten die jährliche Unterweisung hinter sich gebracht. Ein Dank Dörsams an die Feuerwehrführung, die Stadt- und die Ortschaftsverwaltung sowie die Angehörigen der Abteilung beschlossen seinen Bericht.

Im Bericht von Schriftführer Heiko Kühner durfte die Ehrung für 25 beziehungsweise 15 Jahre aktiven Feuerwehrdienst im Zuge der 25-Jahr-Feier der Feuerwache Buchen nicht fehlen. Geehrt wurden Manuel Gebhardt (25 Jahre), Katrin Dörsam, Christoph Kühner, Sebastian Hopf, Daniel Arnold, Matthias Heyder, Johannes Löhlein und Markus Kniel (15 Jahre). Kassenwart Markus Kniel konstatierte: „Das Jahr ist dank des Festes und der vielen Gäste gut gelaufen.“ Er lobte den verantwortungsvollen Umgang mit den „Schätzen“.

Jugendwart Sven Kühner erwähnte besonders lobend die erfolgreiche Ausbildung der Schüler der Grundschule im vorbeugenden Brandschutz. Darauf hätte er, auch mit seinen Helfern, hervorragend aufbauen können. Für die Entlastung durch Justus Röderer, sowie Max und Tom Mothes dankte er. Für den verhinderten Hans Kühner beleuchtete Lothar Bauer in einem knappen Bericht die Aktivitäten der Alterswehr. Wegen der beruflichen Bindung der aktiven Wehrmänner seien die Männer der Alterswehr von hoher Bedeutung für den Brandschutz. Nach diesen Berichten schlug Ortsvorsteher Martin Heyder die Entlastung der Führung vor. Diese war einstimmig.

Übernahme in Einsatzabteilung

Es folgten die Übernahme in die Einsatzabteilung – Justus Röderer und Marcel-André Bühl – sowie Ehrungen. Vor 25 Jahren, damals landesweit eine Seltenheit, trat Katrin Dörsam in die Wehr ein. Hier hatte also Michael Dörsam die Pflicht zur Ehrung als Kommandant, nicht ohne auch als Ehemann mit einem Kuss zu gratulieren. Lothar Bauer, eingetreten am 1. März 1970 wurde geehrt für 50 Jahre Ehrendienst. Der „aktive, umsichtige und bescheidene“ Lothar Bauer erhielt eine Urkunde und den Dank der Stadt.

In seinem Grußwort verriet der Beigeordnete Benjamin Laber seine besondere Beziehung zum Ehrendienst bei der Feuerwehr. Das Training für den Ernstfall und der Einsatz der Feuerwehr sei in den Zeiten der Hochkonjunktur nicht ohne die Freigabe der Firmen für ihre Mitarbeiter denkbar. Hierfür habe die Stadt zu danken. Der Aufwuchs der Jugendwehr in Bödigheim sei in der heutigen Zeit besonders positiv. Ortsvorsteher Martin Heyder formulierte in seinem Grußwort den Dank der Einwohner an die Bödigheimer Wehr und den Dank der Ortschaft an die Stadt für die Unterstützung.

Das abschließende Wort gehörte dem Stadtbrandmeister Andreas Hollerbach. Er dankte dem Kommandanten und der Abteilung für Dienst und Zusammenhalt in schwieriger Zeit und betonte, dass auch die hochwertigste Technik ohne den sie bedienenden und sie beherrschenden Menschen unsinnig und erfolglos sei. Im Fokus stünde für die Bödigheimer nun das neue Löschgruppenfahrzeug. Er dankte dem „Super-Ansprechpartner der städtischen Feuerwehr, dem Beigeordneten Benjamin Laber, für sein Wirken und warb für die Ausbildung zum Truppmann 2. BW

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 22.01.2020