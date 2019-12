„Die Häuser wären ein Millionengrab“

Die Häuser in der Obergasse 16/18 und 20/22 werden abgerissen. Das hat die Untere Baurechtsbehörde beim Landratsamt des Neckar-Odenwald-Kreises verfügt.

Buchen. Die Anwesen samt Scheune, die im städtischen Besitz sind und für die seit vielen Jahren Käufer beziehungsweise Investoren gesucht werden, sind in einem so schlechten baulichen Zustand, dass dieser Abbruch unvermeidbar ist. Die Häuser, bei denen Bauteile aus dem 18. Jahrhundert gefunden wurden, stehen unter Denkmalschutz. Aber auch das Landesamt für Denkmalpflege teilt die Auffassung des Landratsamtes, nach der die Anwesen als Ganzes abgebrochen werden müssen. Eine Dokumentation der vier denkmalgeschützten Gebäude ist einzige Bedingung des Landesamtes. Sie wurde einen Architekten in Auftrag gegeben und ist beinahe abgeschlossen.

Die Lage ist durchaus attraktiv, zentrumsnah und ruhig. An den Häusern selbst, die seit 2001 beziehungsweise 2006 leer stehen und mittlerweile schon lange unbewohnbar sind, hat aber nie ein Investor wirkliches Interesse gehabt. Selbst dann nicht, als sie 2010 unter dem Leitwort „Alte Stadt braucht Investoren“ als Geschenk angeboten wurden – unter der Bedingung, sie dann zu sanieren.

Besichtigungen gab es viele, aber niemand hat letztlich zugegriffen. Zu klein, zu verwinkelt, zu marode – obwohl die Stadt nur verlangte, die alten Häuserfronten wieder herzustellen, wollte niemand das zweifellos teure Wagnis eingehen. „Mit dem Abriss geht ein Stück altes Buchen verloren“, erklärt Bürgermeister Roland Burger: „Aber die nicht wirklich ansehnlichen Häuser wären ein Millionengrab. Wir haben lange nach anderen Möglichkeiten gesucht, aber jetzt müssen wir die Realität anerkennen. Die Häuser sind nicht zu retten. Durch den Abriss gewinnen wir freie Fläche, die dann sinnvoll genutzt und hoffentlich wieder mit Leben erfüllt werden kann.“ stv

