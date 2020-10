Die Geschichte als Fotobuch

Buchen.Aufgrund der aktuellen Corona-Maßnahmen ist es nicht möglich, im Familiengottesdienst der Evangelischen Kirchengemeinde an Heiligabend ein Krippenspiel aufzuführen. Stattdessen soll die Weihnachtsgeschichte als Fotobuch gestaltet werden. Hierzu werden Mitspieler gesucht. Die Proben und Aufnahmen finden sonntags jeweils parallel zum Gottesdienst um 10 Uhr im evangelischen Gemeindehaus statt. Hierzu sind alle Kinder ab zirka sechs Jahren willkommen.

Das erste Treffen mit einem Elternteil (mit Mund- und Nasenschutz) ist am Sonntag, 1. November, um 15 Uhr in der evangelischen Christuskirche. Hier wird alles Nähere besprochen und der Probenplan verteilt. Wenn ein Kind mitmachen würde, aber zum ersten Treffen verhindert ist, Nachricht an das evangelische Pfarramt, Johanna Moelter-Reich, Telefon 06281/5579631. Bei den Proben und Aufnahmen wird ein Mund- und Nasenschutz getragen und das Hygienekonzept entsprechend eingehalten.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 26.10.2020