Die gesamte Jury schaltete auf „Grün“

Buchen.Ausnahmslos positive und begeisterte Kommentare zum Auftritt von „Next Level“ äußerten am Samstag bei der Castingshow „Das Supertalent“ auf RTL alle vier Juroren.

Weiterer Schritt zum Finale

Dieter Bohlen und Bruce: „Die Choreo hat alles auf den Punkt gebracht“. Chris Tall und Evelyn drückten folglich den grünen Buzzer und machten damit für die Buchener Streetdancer den Weg in Richtung Finale frei.

Vor allem Bruce, der nicht nur Model, sondern auch Choreograph ist, lobte die seiner Meinung nach perfekte Performance. Dieter Bohlen, beeindruckt von der tänzerischen Dynamik der Show, taufte den Choreographen und Tänzer Kevin Sauer um in ‚Kevin Power’. Die Entscheidung, wer ins Finale – also unter die zehn Besten – kommt, wird am 17. Dezember getroffen und das Große Finale findet dann am 19. Dezember statt.

„Next Level“ ist sich angesichts von 125 Konkurrenten, von denen die meisten Profis sind und mit vier bis sechs Trainingstagen wöchentlich ein künstlerisches Spitzenniveau erreichen, bewusst, dass das für Amateure wie sie fast unerreichbar ist. Nun ist die Spannung riesig, ob die „Next Level“-Crew die Kurve ins Finale kriegt. Selbst wenn das nicht klappen würde, war die Teilnahme an diesem internationalen Wettbewerb unterschiedlicher Kunstrichtungen eine starke, motivationssteigernde Gemeinschaftsleistung der 16 überwiegend jugendlichen Tänzern und Tänzerinnen, gerade angesichts der starken coronabedingten Trainingsbeschränkungen für so große Gruppen.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 07.12.2020