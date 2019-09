Die „Fregger“ feiern im Herbst 66. Geburtstag

Hettingen.Die Faschenachtsgesellschaft „Hettemer Fregger“ wird am 21. November 66 Jahre alt. Aus diesem Grund findet am Samstag, 23. November, im Lindensaal eine Jubiläums-Geburtstagsfeier statt. Dies gab die wiedergewählte Vorsitzendes der FG Kirsten Erfurt bei der Generalversammlung im Hettinger Schützenhaus bekanntDie Vorsitzende stellte in ihrer Rückschau fest, dass die vergangenen Kampagne

Rundum gut gelungen war die zurückliegende Kmapagne. Erfurt lobte den Präsidenten Robin Schmelcher, der durch seine Spritzigkeit und Schlagfertigkeit energiegeladen sein Amt ausführt, und die Sitzungen mit Bravour gemeistert habe. Bei den zwölf Veranstaltungen der Saison habe man besonders das Jugendschutzgesetz beachtet und die notwendigen Maßnahmen getroffen. Dank der vielen freiwilligen Helfern, deren Zahl stetig zurückgehe, habe man die einzelnen Veranstaltungen reibungslos durchführen können.

Präsident Robin Schmelcher ließ kurz die einzelnen Veranstaltungen der Kampagne Revue passieren und stellte fest, dass die fünf Garden der FG ein Aushängeschild seien. Zu begrüßen sei auch, dass Domenik Matt als versierter Büttenredner sich einen Namen gemacht habe Beim Narrentreffen habe die FG mit den vielen „Äschesäck“ eine Glanznummer beim Umzug geboten.

Die Kassenverwalterin Susanne Sutter legte ihren Kassenbericht vor, der mit einem kleinen Minus abschloss, weil schon Vorleistungen für die kommende Saison geleistet wurden. Der Schatzmeister der Freggerzeitung konnte etwas Überschuss vermelden. Reinhold Erg, der mit Alfons Kreuter als Kassenrevisor fungierte, bestätigte beiden Kassenverwaltern eine ordentliche Kassenführung und beantragte deren Entlastung.

Breiten Raum nahmen dann die Vereinsehrungen ein. Zuerst durften die Sieger des Luftballonweitflugwettbewerbs Julian Kreuter, Leonie Schmitt und Jonas Erg ihre Geschenkgutscheine in Empfang nehmen. Ferner überreichte die Vorsitzende Erfurt an den langjährigen FG-Präsidenten Andreas Mackert den Narrenring-Verdienstorden in Gold, der ihm vor geraumer Zeit verliehen worden war. Für 20 Jahre Aktivität wurden Ricky und Melanie Strebel mit Urkunde und Ehrennadel in Silber sowie für zehn Jahre Nadine und Rüdiger Schmitt, Nico Schmelcher, Heidi Rösch, Michael und Marco Hartmann mit Urkunde und der Ehrennadel in Bronze ausgezeichnet.

Für 40 Jahre passive Mitgliedschaft wurden mit der Ehrennadel in Gold und Urkunde Peter Baumgartner, Gerd Bundschuh, Werner Mai und Johannes Kraus ausgezeichnet. Für 25 Jahre passive Mitgliedschaft wurden mit der Ehrennadel in Silber nebst Urkunde Stephanie Müller, Edeltrud Mackert, Tanja Roos, Jürgen Göbes, Frank Mackert, Bernd Müller, Simone Wünst, Holger Mackert, Jenny Grosz, Julia Schwing, Simone Richter, Michael Frank Georg Gremminger, Achim Makosch, Henriette Müller, Armin Kirchgeßner und Martina Gremminger ausgezeichnet.

Ortsvorsteher Timo Steichler sprach lobende Worte des Dankes seitens der Gemeinde und namens der Vereinsvertreter und leitete als Wahlleiter die Wahl der Vorsitzenden. Ergebnis der Wahlen: Vorsitzende Kirsten Erfurt, zweiter Vorsitzender Michael Link, dritter Vorsitzender Gerd Balles, Schriftführer und Vereinsverwaltung Jürgen Müller, Schatzmeister Hauptkasse Susanne Sutter, Kasse Freggerzeitung Klaus Müller, Kassenprüfer Alfons Kreuter, Danila Hirsch und Reinhold Erg, Jugendreferent Domenik Matt, Pressereferentin Ilona Baier-Matt, Robin Schmelcher Präsident, Guy Sutter Vizepräsident, Uwe Gremminger, Oliver Stäublin, Thomas Englert, Michael Hartmann, Marco Hartmann, Rüdiger Schmitt, Arno Kirchgeßner, Nico Schmelcher, Domenik Matt, Manuel Möller alles Elferräte. Als Beisitzer fungieren wieder. Arno Kirchgeßner, Jochen Bernauer, Christian Neuhäuser, Marco Hartmann, Erich Mosbacher, Melanie Strebel, Guy Sutter und Michael Hartmann und Willi Müller. KM

