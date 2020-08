Die Fortsetzung von 1913

Hettingen.In den drei Strophen des Vereinsliedes vom Jubiläumsverein FC Viktoria Hettingen, das der langjährige Vorsitzende Alois Blatz getextet hat, finden sich alle wichtigen Merkmale zur Gestaltung eines erfolgreichen und gedeihlichen Vereinslebens. Nur durch Kameradschaft, gepaart mit einem starken Kampfgeist und einem kernigen, festen und mannschaftsdienlichen Charakter, ist das höchste Ziel des Vereins, der Sieg, zu erringen.

All diese Eigenschaften verwirklichte der Club in seiner nunmehr 100-jährigen Vereinsgeschichte vorbildlich. Die neun Gründungsmitglieder Ignatz Knühl, Heinrich Mackert, Johann Bechtold, Max Wörner, Hermann Throm, Richard Mackert, Karl Müller, Alois Ries und Hermann Kreuzer gründeten an jenem Sonntagnachmittag, am 15. August 1920, dem Hochfest Maria Himmelfahrt, im Gasthaus „Engel“ den Fußballverein. Sie setzten fort, was bereits schon 1913 bestand, jedoch infolge des Ersten Weltkrieges ausgesetzt werden musste, da alle Fußballer zum Kriegseinsatz eingezogen wurden. Es schlossen sich sofort 40 Mitglieder dem Fußball-Club an, der von Richard Mackert als Vorsitzenden und Franz Münch als dessen Stellvertreter sowie Hermann Kreuzer als Schriftführer und Max Wörner als Kassier geleitet wurde.

Sofort wurde Spiele gegen die Mannschaften FC Schwarzer Adler, FC Phönix und Turnvereinigung, alle aus Walldürn, sowie gegen Hainstadt ausgetragen. Alle Partien wurden auf dem notdürftig hergerichteten Sportplatz auf dem „Hartmannsacker“ ausgetragen, der aber alsbald nicht mehr den Anforderungen entsprach. Kurze Zeit später wichen die Fußballer auf die Wiesen im Lämmerteich (heutiger Standort der Firma Feguramed) aus. Unter dem Vorsitzenden Franz Münch und gleich darauf Edmund Scholl wurde mit Nachdruck der Bau des vereinseigenen Sportplatzes auf der „Blasse“ betrieben, der mit dem Propagandaspiel gegen den SV Miltenberg am 17. April 1921 eingeweiht wurde, wobei der Hettinger FC in einem höchst emotionalem Spiel knapp mit 1:2 verlor. Der FC gehörte zu diesem Zeitpunkt den bayrischen Fußballverband Spessartgau an und hatte mit drei Senioren und einer Jugendmannschaft einen regen Spielbetrieb zu verzeichnen.

Spieler im Kriegseinsatz

Beim ersten Sportfest am 12. Juli 1921 wurde durch den Vorsitzenden Scholl der Verein unter dem Namen Fußball-Club Viktoria Hettingen in das Vereinsregister des Amtsgerichtes in Buchen eingetragen. Bis zum Jahre 1932 verbuchte der FC Viktoria zahlreiche Preise sowie am 30. März 1930 die Erringung der Gaumeisterschaft des Spessartgaues auf neutralem Platz in Miltenberg. Schon einige Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg und während dieser unrühmlichen Zeit ruhte der gesamte Spielbetrieb, denn alle Spieler waren im Kriegseinsatz als Soldaten und leisteten ihren Wehreinsatz. Als sich wieder Normalität in der Gemeinde einstelle, ergriff Karl Ellwanger (Metzger) die Initiative und lud alle sportbegeisterten Männer am 26. Mai 1946 ins Gasthaus „Engel“ ein mit dem Ziel zur Wiederbelebung des Vereins und der Aufnahme des Sportbetriebes, wobei Karl Ellwanger zum Vorsitzenden gewählt wurde. KM

