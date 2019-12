Die Bedeutung der Adventszeit

Hettigenbeuern.Eine beschauliche Auszeit im Advent war die ansprechende Vorweihnachtsfeier der Frauengemeinschaft Hettigenbeuern unter dem Motto „Der Adventliche Weg als Abenteuerparcours“. Dieses adventliche Warten auf den Herrn soll nicht als langweilige Angelegenheit verstanden werden, sondern als eine dynamische Gnadenzeit, in der jeder sich einzeln und gemeinsam auf einen Weg einlasse, der tiefer in das Geheimnis von Weihnachten einführe. Mit diesen Worten begrüßte Barbara Stuhl alle Anwesenden in der Kirche. Sie erklärte die Bedeutung des Wortes Advent zusammen mit Erika Mechler und Regina Eck, die meditative Texte vortrugen. Der Singkreis unter Leitung von Petra Reiß gestaltete die Feier mit ansprechenden Liedern. Wie in jedem Jahr wurden Spenden gesammelt. Beim anschließenden geselligen Teil im festlich geschmückten „Kirchblick“ bestand die Möglichkeit zum Austausch in geselliger Runde. hes

