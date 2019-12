Einbach.Bernd und Wiltrud Fischer feiern am Sonntag, 29. Dezember, ihre diamantene Hochzeit. Sie heirateten 1959 in Karlsruhe, dort kommen sie beide auch her. Seit 1959 leben sie im Kreis Buchen, wo Bernd Fischer als Lehrer tätig war. Fünf Jahre später folgte der Umzug nach Einbach. Seitdem leben sie dort. Sie bauten sich ein Haus, zogen hier ihre vier Kinder auf und sind immer noch glücklich, in diesem schönen Dorf wohnen zu können. Bild: Adrian Brosch

