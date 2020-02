Dialekttexte per Handy und WhatsApp übermitteln

Buchen.„Unsere Mundarten sind vom Aussterben bedroht. Sie sind Teil unseres Kulturguts. Der Dialekt stellt für viele Menschen unserer Region Heimat dar und Geborgenheit. Dies bewusst zu machen, ist das Ziel des Internationalen Tags der Muttersprache, der auch 2020 wieder am 21. Februar begangen wird“, so Manfred Pfaus.

Sammeln und konservieren

Das Bezirksmuseum Buchen mit dem dort etablierten „SprachRaum“ sammelt und konserviert die Dialekte und stellt sie vor. In diesem Sprachmuseum im Odenwald werden nach fast zehnjähriger Arbeit die Dialekte im nördlichen Neckar-Odenwald-Kreis und der Umgebung hörbar gemacht. Wie Gegenstände im Museum hat Manfred Pfaus (früher Hettingen, jetzt Berlin) mit Helfern die Sprachen der Heimat per Mikrofon gesammelt. Zu diesen Helfern zählen auch die FN, die in ihrem Lesergebiet selber Dialekte aufgenommen haben.

Seit einiger Zeit sind die aufgenommenen Dialekte als sogenannte Sprachdateien im Internet unter www.sprachraum.de hörbar. Dieser „virtuelle SprachRaum“ ist der Stolz des Museums und hat mit der SprachRaum-Karte, dem „Srechenden Atlas“ einen Höhepunkt und seine Besonderheit.

Jetzt wird das Sammeln von Dialekten einfacher und zum Internationalen Tag der Muttersprache 2020 erstmals vorgestellt: Wer Dialekttexte sprechen will, kann das unmittelbar übers Handy machen. Das Museumsteam hat mit Hilfe eines Webdesigners dafür die WhatsApp-Technik erschlossen. Diese Anwendertechnik ist inzwischen Allgemeingut. Über die Ton-Taste kann gesprochen werden, wie der Schnabel gewachsen ist.

Wer mitmachen will, schreibt eine kurze E-Mail an text@sprachraum.de und teilt unter Angabe von Namen und Ort mit „Ich will Dialekt sprechen.“ Nach dieser kurzen Anmeldung gibt’s eine Antwort. In der steht, dass man in die WhatsApp-Gruppe „Dialekt“ aufgenommen ist. Diese Gruppe ruft man im Handy auf und spricht seinen Text.

Beliebig oft abspielen

Zunächst sind diese Dialekttexte nur für alle die hörbar, die gesprochen haben, also nur die, die in der Gruppe mitmachen. Nach einer Umformung kann man die Handytexte wenig später im „SprachRaum“, www.sprachraum.de, zum Beispiel im „Sprechenden Atlas“ hören und weltweit beliebig oft abspielen.

Es gibt eine Alternative für Mail-Kenner: Der Handytext wird als Sprachdatei einfach der E-Mail angeheftet. Und es bleibt die „klassische“ Methode: Man ruft beim SprachRaum unter Telefon 0151/41636642 an und wünscht, dass jemand vorbeikommt und den Text aufnimmt.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 19.02.2020