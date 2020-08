DHL-Packstation eingeweiht

Buchen.Die DHL hat eine weitere Packstation mit 81 Fächern in Buchen in Betrieb genommen. Die neue modulare Packstation in der F.-X.-Schmerbeck-Straße 1 beim Lidl-Markt ist an sieben Tagen pro Woche rund um die Uhr zugänglich. Bei der Einweihung mit Bürgermeister Roland Burger war auch der neue Zustellstützpunkt im Interkommunalen Gewerbepark Odenwald (IGO) ein Thema.

„Die neue Packstation wie auch der neue Zustellstützpunkt Buchen im IGO sind für mich klare Belege dafür, dass sich die Deutsche Post DHL in Buchen künftig noch leistungsfähiger aufstellt. Das sind wirklich positive Signale, die wir natürlich sehr gerne sehen und auch unterstützen“, meinte Burger. „So sehr ich mich über die gute Entwicklung der Post freue und anerkenne, dass diese in einen zukunftsfähigen Standort Buchen investiert, so ist auch festzuhalten, dass dieses Mehr an Paketen das geänderte Kaufverhalten der Kunden abbildet, das den Handel vor Ort vor Herausforderungen stellt“, gab der Bürgermeister nachdenklich zu Protokoll.

Auf einem gut 3500 Quadratmeter großen Grundstück im IGO wird der neue Zustellstützpunkt gerade nach modernsten logistischen Anforderungen errichtet. Von dort aus werden nach DHL-Angaben künftig das ganze Jahr über täglich 16 Verbundzusteller 9200 Haushalte in Buchen – mit allen Ortsteilen – beliefern. Diese Verbundzusteller sorgen pro Woche für die Zustellung von über 5000 Paketen, und zusätzlich stellen sie Briefe, Postkarten und Zeitschriften zu. Nach aktuellem Planungsstand soll das Gebäude in diesem Jahr fertiggestellt werden.

Martin Fichtner, regionaler Politikbeauftragter Deutsche Post DHL, ergänzte bei der Einweihung: „Über so eine gute Zusammenarbeit freue ich mich sehr: Die durch den Onlinehandel stark gestiegenen Paketmengen erfordern für unseren Zustellstützpunkt in Buchen mehr Lade- und Lagerfläche. Auch die Lkw-Anlieferungen in der stark befahrenen Abt-Bessel-Straße hätten uns künftig vor Herausforderungen gestellt, die es am neuen Standort so nicht geben wird. Bei der Suche nach einer Alternative hat das Rathaus immer unterstützt. Genauso Hand in Hand haben wir nun auch diese Packstation ans Netz gebracht.“

