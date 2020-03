Der Winter wird verbrannt

Hettingen.Der Winter wird am vierten Fastensonntag (Lätare), 22. März, um 10.30 Uhr ausgetrieben. Dieses Brauchtum wurde erstmals 1894 in Hettingen schriftlich belegt, geht aber sehr wahrscheinlich mindestens ins 17. Jahrhundert zurück. Treffpunkt für den vom Heimatverein Hettingen organisierten Brauchtumsumzug ist beim Anwesen Kurt Kuhn in der Adolf Kolping Straße 3.

Die teilnehmenden Kinder können einen Stock mitführen, denn ab und zu wird der Tod (Schreckgestalt) abgelegt, und die Kinder können ihn bearbeiten. Nach dem Verbrennen der Strohpuppe gibt es wieder Brezeln des Heimatvereins für die Kinder.

