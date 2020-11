Der Weihnachtsmarkt kommt direkt nach Hause

Buchen.Corona sorgt auch jetzt zur Weihnachtszeit dafür, dass vieles nicht wie gewohnt stattfinden kann. Das betrifft unter anderem die Weihnachtsmärkte. In Buchen wären normalerweise am kommenden Wochenende die Besucher durch die Innenstadt geschlendert, vorbei an festlich geschmückten Buden, begleitet von Glühwein-, Waffel- und Maronenduft. Doch was ist schon normal in diesem Jahr? Das Stadtmarketing hat sich eine Alternative ausgedacht und mehrere Aktionen in die Wege geleitet, um wenigstens etwas Weihnachtszauber in die Innenstadt zu bringen – und zu den Menschen nach Hause.

„Wir haben bis zuletzt gehofft, dass der Weihnachtsmarkt stattfinden kann. Als die Absage klar war, haben wir uns Gedanken gemacht, wie wir den Menschen die Adventszeit trotzdem versüßen können“, erklären Sarah Wörz und Teresa Dittrich, die schon bei „Genieß Dei Buche“ im Sommer zusammen mit der Aktivgemeinschaft ihre Kreativität bewiesen haben. Dank der Mithilfe der beiden Azubis Tamara Hirsch und Alicia Hána kamen drei Aktionen zustande.

Kinder bastelten Baumschmuck

Eine ist schon in der Innenstadt zu sehen: Insgesamt 14 Weihnachtsbäume sorgen zusammen mit der vom Bauhof aufgehängten Beleuchtung an den Häusern für Adventsflair. Selbst der Baum am Brunnen wurde schon aufgestellt – trotz der Baustelle. Die Kindergärten im Stadtgebiet und die Wohneinheit „Zum kleinen Roth“ haben den Weihnachtsschmuck für die Bäume in der Markstraße, Kellereistraße Pfarrgasse und in der Straße „Am Haag“ selbst gebastelt und gestaltet. Zur Eröffnung des Weihnachtsmarktes bringt der Nikolaus den Kindergartenkindern normalerweise eine kleine kulinarische Überraschung, aber das fällt in diesem Jahr aus bekannten Gründen aus. „Wir lassen uns was anderes einfallen“, versprechen Wörz und Dittrich eine Belohnung für den Basteleinsatz der Kleinen.

Die „BCHWeihnachtsKischde“ eignet sich als Geschenkidee und ist ab Freitag, 27. November, bestellbar. Die Kisten sind in drei unterschiedlichen Größen und Variationen erhältlich: als „S’Kleene“ (14,90 Euro), als „Middleres“ (24,90) und als „Mords Knüller“ (49,90). Darin sind viele unterschiedliche Waren von Buchener Geschäften enthalten. Glühwein, Weihnachtshonig, gebrannte Mandeln, Dosenwurst, Punsch, Bonbons: Für jeden Geschmack ist etwas dabei. Sogar Tassen, Kuschelsocken und ein Mundschutz sind in den „Kischden“.

„Wir haben die 23 Händler, die sonst immer beim Weihnachtsmarkt einen Stand haben, angerufen. Alle wollten unbedingt mitmachen und etwas beisteuern“, berichtet Dittrich, dass die Aktion auf großen Anklang gestoßen ist. Mit der „Kischde“ kommt nicht nur der Buchener Weihnachtsmarkt nach Hause. Auch die Händler freuen sich über die Unterstützung, schließlich mussten sie Corona-bedingt viele Einbußen hinnehmen.

Beim virtuellen „Genieß Dei Buche“-Adventskalender, der dritten Aktion, beteiligten sich die Einzelhändler und Gastronomen ebenso bereitwillig. Jeden Morgen wird ab dem 1. Dezember um 6 Uhr ein Türchen geöffnet, hinter dem sich viele Präsente, Gutscheine und Überraschungen verstecken. Der Gesamtwert der Preise beträgt über 1000 Euro.

Wer mitmachen will, muss sich einfach am Vortag bis 23.59 Uhr bei der Stadt anmelden – entweder per Mail an stadtmarketing@buchen.de oder mittels eines Posts auf dem Facebook- oder Instagram-Kanal der Stadt. Aus allen Teilnehmern wird dann ein Gewinner gezogen und entsprechend informiert. Die Preise können dann vor Ort bei den jeweiligen Geschäften und Gastronomen abgeholt werden.

„Die Aktionen sind auch mit einem Appell verbunden“, betonen Wörz und Dittrich. „Wir wollen die Menschen dazu animieren, den lokalen Einzelhandel zu unterstützen. Es soll das Bewusstsein der Bürger geweckt werden, wieder mehr ,zuhause’ in der eigenen Stadt einzukaufen – nach dem Motto: Ich hab die Wahl, ich kauf lokal.“

