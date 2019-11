„Der Vorschlag ist nicht durchdacht“

Reine Männervereine soll der Staat nicht mehr als gemeinnützig anerkennen, forderte Bundesfinanzminister Olaf Scholz. Bei Vereinen stößt dies auf Unverständnis und sorgt für Irritationen.

Buchen. „Vereine, die grundsätzlich keine Frauen aufnehmen, sind aus meiner Sicht nicht gemeinnützig. Wer Frauen ausschließt, sollte keine Steuervorteile haben und Spendenquittungen ausstellen“, sagte Bundesfinanzminister Olaf Scholz am Wochenende in einem Zeitungsinterview. In der Region wären hauptsächlich Männergesangvereine von einer solchen Regelung betroffen. Würde ihnen die Gemeinnützigkeit aberkannt, könnten sie zum Beispiel keine Spendenbescheinigungen mehr ausstellen. Außerdem entfielen für diese Vereine günstigere Regeln im Bereich der Umsatz- und Körperschaftssteuer.

Derzeit sind im Sängerkreis Buchen sechs reine Männergesangvereine Mitglied. Alle anderen 13 Vereine verfügen auch über andere Chorgruppen, meist über einen gemischten Chor. Andrea Egenberger-Henn, Vorsitzende des Sängerkreises Buchen, kann den Vorschlag des Bundesfinanzministers nicht nachvollziehen. „Es gibt Chorsätze, die nur für Männer oder Frauen geschrieben sind“, sagt sie. „Und so wie es Männer gibt, die nicht in einem gemischten Chor singen wollen, gibt es Frauen, die nur mit Frauen singen wollen.“

Auch Josef Offele, Präsident des Badischen Chorverbands, hält den Vorschlag von Scholz für „nicht durchdacht und im Ergebnis für abwegig“. Chöre pflegten eine wichtige kulturelle Tradition. Außerdem würden sie wesentliche Kulturtechniken erhalten. Es könne für die Gemeinnützigkeit keine Rolle spielen, wie sich die jeweilige singende Gemeinschaft zusammensetze. „Das ist eine höchstpersönliche Entscheidung der Sängerinnen und Sänger, gehört zur Handlungshoheit der Vereine und ist Ausdruck unserer Freiheit“, sagte Offele. Konsequenterweise müsste der Bundesfinanzminister aus Gründen der Gleichbehandlung auch den reinen Frauenchören die Gemeinnützigkeit entziehen.

Vor anderen Herausforderungen

Die Männerchöre in der Region stehen vor ganz anderen Herausforderungen. In vielen ihrer Selbstdarstellungen im Internet ist zu lesen, wie schwer es ist, Nachwuchs zu finden. Viele ursprünglich reine Männergesangvereine haben schon vor Jahren gemischte Chöre gegründet. So auch der MGV Hettingen. „Wir haben 25 Frauen im Verein gehabt. Aber die gibt es nicht mehr“, stellte Vorsitzender Erich Gremminger fest. Aus Altersgründen habe sich der gemischte Chor aufgelöst. Geblieben ist der Männerchor mit 13 Mitgliedern, der mit dem Männerchor aus Schloßau unter der Leitung des gemeinsamen Dirigenten Joachim Kirchgeßner eine Chorgemeinschaft bildet. Auch beim MGV Schloßau können Frauen Mitglied werden. „Meine Schwiegermutter ist förderndes Mitglied“, sagt Vorsitzender Alfred Roos. Mitsingen dürften Frauen allerdings nicht.

Ähnlich verhält es sich beim MGV Mudau. „Frauen sind als passive Mitglieder gern willkommen“, sagte Vorsitzender Wolfgang Radauscher. Er kündigte an, dass der Verein sich demnächst auch für Frauen öffnen werde, die singen wollen. Der Chor verfügt derzeit über 25 Sänger. Dagegen haben die Mitglieder des Männerchors Hainstadt beschlossen, Männerchor bleiben zu wollen. Im Rahmen von Chorprojekten singen sie jedoch gern mit Frauen zusammen. Wie Vorsitzender Willi Schwind erläuterte, nahmen bei einem Konzert im Jahr 2015 in einer Produktionshalle der Firma Scheuermann und Heilig rund 60 Frauen teil.

Als passive Mitglieder willkommen

Auch in Hainstadt freut man sich über Frauen als passive Mitglieder. „Ich glaube nicht, dass wir wegen der Gemeinnützigkeit einen gemischten Chor gründen würden“, sagte Georg Sans, Vorsitzender des MGV Altheim. „Bis jetzt gibt es keine Überlegungen, singende Frauen aufzunehmen.“ Als passive Mitglieder seien Frauen allerdings willkommen. Ein Drittel der fördernden Vereinsmitglieder ist weiblich.

Sollte der Vorschlag des Ministers umgesetzt werden, wären aus Gründen der rechtlichen Gleichstellung auch reine Frauenvereine von dieser Regelung betroffen. „Wir haben uns schon überlegt, auch Männer aufzunehmen“, sagte Ingrid Weinmann, Vorsitzende des Frauenbunds Buchen. Allerdings darf der Verein laut Satzung nur weibliche Mitglieder aufnehmen. Der Buchener Zweigverein kann diesen Passus nicht ändern, da er Teil des Diözesanverbands ist. Dieser ist dem Katholischen Deutschen Frauenbund angeschlossen. Und nach dessen Satzung bleiben Männer außen vor: „Mitglied des Katholischen Deutschen Frauenbundes kann jede katholische Frau werden, die die Ziele des KDFB anerkennt und fördert. Der jeweilige Vorstand kann eine nichtkatholische Frau aufnehmen, wenn sie die Ziele des KDFB anerkennt und fördert.“

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 15.11.2019