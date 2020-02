Buchen/Laudenberg.Wer Siegfried Müllers voluminöse Bassstimme kennt, mag es kaum glauben: Erst im Alter von 40 Jahren begann der gebürtige Einbacher, professionell und in Chören zu singen. „Der Siegfried hat immer gesungen“, erinnert sich seine Frau Monika. Also schenkte sie ihrem Mann zum 40. Geburtstag einen Schnupperkurs in Gesang an der Buchener Musikschule. 20 Jahre später feiert er am Sonntag seinen 60. Geburtstag.

Gefragter Sänger

Inzwischen singt Siegfried Müller nicht nur in drei Chören, sondern auch auf Hochzeiten und anderen Familienfesten. Sologesangsauftritte führten ihn nach Griechenland, Frankreich und Österreich. Im Gedächtnis vieler Konzertbesucher ist er jedoch als „Räuber“ des Männer-Konzertchors „Cantus M“ im Männergesangverein „Liederkranz“ in Buchen geblieben.

Anlässlich der ersten Konzertreise des Chors nach Kreta übernahm Müller den Solopart im russischen Volkslied „Die zwölf Räuber“. Dazu schlang er sich einen Überwurf über die Schultern und setzte eine Hotzenplotz-ähnliche Mütze auf. Fertig war der „Räuber vom Odenwald“ – ein guter Räuber allerdings, dem immer der Schalk aus den Augen blitzt. Auf die Frage nach seinen Geschwistern zum Beispiel stellt er fest: „Ich bin der älteste und jüngste Sohn.“ Auch in seinem Wohnort Laudenberg schätzt man Siegfried Müller. An Fastnacht sorgt er bei der „Prunk-Show“ mit Liedern von den Flippers und den Kastelruther Spatzen für Stimmung.

Müller ist in Buchen-Einbach auf einem Bauernhof aufgewachsen. Seine aus Laudenberg stammende Frau lernte er in Krumbach beim Tanzen kennen. Er freut sich über zwei Kinder und drei Enkelkinder.

Müller ist ausgebildeter Schreiner, arbeitete neun Jahre lang bei den Odenwaldwerken in Rittersbach und anschließend 29 Jahre lang als Getränkefahrer für Coca-Cola. Jetzt ist er als Lkw-Fahrer für die Firma Hartmann aus Limbach tätig.

Natur als zweite Leidenschaft

Seine Leidenschaft gilt außer dem Gesang allem, was mit der Natur zu tun hat. Müller züchtete über 15 Jahre lang Schafe, er besaß zeitweise rund hundert Stück. Gemeinsam mit seiner Tochter und seinen Schwiegersöhnen baut er Christbäume an und verkauft diese im Hohenlohekreis. Mit seiner Frau bewirtschaftet er in Laudenberg einen großen Garten. Seit dem Jahr 2003 verfügt er über einen Jagdschein und legt sich in den Wäldern bei Donebach auf die Lauer. Er singt in drei Chören – auch die „Wartbergspatzen“ schätzen seinen Humor und seine einzigartige Stimme. In Laudenberg ist er in allen örtlichen Vereinen aktiv. „Wenn sie fragen, helfe ich halt“, sagt Siegfried Müller.

