Der neue Obermeister kommt aus Schweinberg

Buchen.Karl-Josef Weidinger aus Schweinberg ist neuer Obermeister der Schreinerinnung Neckar-Odenwald. Seinen Vorgänger Klaus Hofmann aus Mosbach ernannte der Vorstand der Innung zum Ehrenobermeister.

Die Schreinerinnung Neckar-Odenwald hatte für den Montag zu einer außergewöhnlichen Mitgliedsversammlung in die Zentralgewerbeschule Buchen (ZGB) eingeladen, und Vertreter von 15 Mitgliedsbetrieben folgten dieser. Da Klaus Hofmann, bisheriger Obermeister, zum Präsident der Handwerkskammer Mannheim-Rhein-Neckar-Odenwald gewählt worden war, musste er das Amt des Obermeisters abgeben. Der scheidende Obermeister berichtete zunächst über Themen aus dem Schreinerhandwerk und dem Landesfachverband. So habe ein professioneller Werber zwei Schreinereien als Mitglied für die Innung Neckar-Odenwald gewonnen. Hofmann informierte die Versammlung über die beiden neuen Ausbildungsbotschafter, die Jobbörse in Neckarelz, Seminare des Landesfachverbands und dessen Bemühungen, die Betriebe fit für die Digitalisierung zu machen. Außerdem berichtete er von einer hervorragenden Auftragslage: „Wir haben alle gerade viel um die Ohren!“, sagte er. Hofmann bedankte sich bei den Mitgliedern und dem Vorstand der Innung für die gute Zusammenarbeit.

Anschließend wählte die Versammlung die Kandidaten einstimmig in ihre Ämter. Neuer Obermeister ist Karl-Josef Weidinger und sein Stellvertreter wurde der bisherige Beisitzer Thomas Häfner aus Buchen. Als neuer Beisitzer verstärkt Udo Galm aus Fahrenbach den Vorstand. Der 63-jährige Karl-Josef Weidinger bezeichnete sich in seiner kurzen Antrittsansprache als „Übergangskandidat“. Er bedankte sich bei seinem Vorgänger Klaus Hofmann, der das Amt seit dem Jahr 2011 innehatte. Außerdem war dieser zehn Jahre lang stellvertretender Obermeister der Innung. Er freute sich, dass mit Hofmann ein Mann aus dem Neckar-Odenwald-Kreis an die Spitze der Handwerkskammer gerückt sei. Weidinger überreichte Hofmann einen Reisegutschein und ernannte ihn mit Urkunde zum Ehrenobermeister. „Ich bin gerührt und fühle mich geehrt“, sagte Klaus Hofmann und bedankte sich für die Ehrung und die langjährige gute Zusammenarbeit in der Innung. Zum Ende des offiziellen Teils der Innungsversammlung appellierte Weidinger an die Betriebe, junge Leute auszubilden. „Es ist besser, die Leute arbeiten im Handwerk als in der Verwaltung“, betonte er. Nur wenn man im Landkreis über genügen Auszubildende verfüge, könne man die Holztechnikklassen an der Zentralgewerbeschule Buchen halten.

Anschließend informierte Michael Schulz, Fachabteilungsleiter „Holztechnik“ an der ZGB, über die Ausbildung an der Berufsschule. So besuchten derzeit 13 Auszubildende im dritten, 13 im zweiten und 19 im ersten Ausbildungsjahr die Schule. Er dankte den Ausbildungsbetrieben für die gute Zusammenarbeit. Auch er sprach das Thema Standortsicherheit an. Bei weniger als 16 Schülern pro Jahrgang bräuchte die Schule eine Sondergenehmigung des Regierungspräsidiums, um eine Klasse einrichten zu können. Bisher sei dies für Schulen im ländlichen Raum kein Problem gewesen. Schulz ging auch auf besondere Ausbildungsangebote ein. So werde man mit den Schülern im dritten Ausbildungsjahr Betriebe besuchen. Außerdem könnten diese an einem dreitägigen Seminar zum Thema Gestaltung teilnehmen. Die Schüler des zweiten Ausbildungsjahr würden den Schul- und Büromöbelhersteller VS in Tauberbischofsheim besuchen. Für die Auszubildenden des ersten Jahrs stehe der Besuch des Mannheimer Maimarkts auf dem Programm. mb

