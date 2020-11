Der Ferienplan für 2021/22 steht

Buchen.Die Schulleitungen aller Schulen der Stadt Buchen und der Gesamtelternbeirat der Stadt Buchen haben sich einvernehmlich verständigt auf die nachfolgend aufgeführte Verteilung der vier beweglichen Ferientage und drei unterrichtsfreien Tage im Schuljahr 2021/2022 für die Schulen in Buchen.

Die Schulen in Trägerschaft des Landkreises (Helene-Weber-Schule mit Sozialwissenschaftlichem Gymnasium, Zentralgewerbeschule mit Technischem Gymnasium, Otfried-Preußler-Schule (SBBZ Förderschwerpunkt Sprache), Alois-Wißmann-Schule, Schulkindergarten Pusteblume und auch die Katholische Fachschule für Sozialpädagogik schließen sich dieser Regelung an.

Schulbeginn am 13. September

Das neue Schuljahr beginn am Montag, 13. September 2021; für die Schulanfänger in der Regel am Samstag, 18. September 2021. Änderungen bei den Beruflichen Schulen sind möglich.

Herbstferien sind von Samstag, 30. Oktober, bis Sonntag, 7. November, Weihnachtsferien von Donnerstag, 23. Dezember bis Sonntag, 9. Januar 2022. Die Fastnachtsferien (vier bewegliche oder unterrichtsfreie Ferientage) sind von Freitag, 25. Februar, bis Mittwoch, 2. März 2022; Osterferien (drei bewegliche/unterrichtsfreie Ferientage) sind von Samstag, 9. April, bis Sonntag, 24. April 2022. Am 14. April 2022 (Gründonnerstag) ist schulfrei.

Die Pfingstferien sind von Samstag, 4. Juni, bis Sonntag, 19. Juni 2022, die Sommerferien von Donnerstag, 28. Juli bis Sonntag, 11. September 2022.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 19.11.2020