Der Einsatz machte sich bezahlt

Gute Nachrichten für die Zentralgewerbeschule: Die Ausbildungsgänge im Fleischereihandwerk bleiben in Buchen.

Buchen. Die Ausbildungsgänge im Fleischereihandwerk bleiben auch künftig an der Zentralgewerbeschule Buchen (ZGB). Diese positive Nachricht überbrachte Landrat Dr. Achim Brötel am Wochenende den Fraktionsvorsitzenden des Kreistags. „Unsere Resolution, aber auch die vielfältigen sonstigen Bemühungen sind somit also von Erfolg gekrönt. Das ist eine sehr gute Entscheidung, die Kultusministerin Dr. Susanne Eisenmann klar zugunsten des ländlichen Raums gefällt hat.“

„Schon vor 14 Jahren reagiert“

Auch ZGB-Schulleiter Konrad Trabold freute sich über den Entschluss. „Schon vor 14 Jahren hat die ZGB auf den Rückgang der Ausbildungszahlen in den Nahrungsberufen reagiert und ein Berufe übergreifendes Beschulungsmodell zusammen mit den „Mehl-Berufen“ Bäcker beziehungsweise Bäckereifachverkäufer entwickelt, und dies so erfolgreich, dass alle Absolventen ihre Ausbildung bestanden haben“, betonte er auf FN-Nachfrage. „Wenn auch die Lehrkräfte in diesem Modell flexibel und differenziert unterrichten mussten, wurden damit Kleinklassen vermieden und das Angebot nach der Ministerentscheidung letztendlich nun auch dezentral im ländlichen Raum gehalten.“

Hintergrund der Entscheidung ist, dass das Land zunächst angekündigt hatte, die Beschulung der Auszubildenden in den Ausbildungsgängen Fleischer sowie Fachverkäufer im Lebensmittelhandwerk (Fleisch) im Regierungsbezirk Karlsruhe aufgrund rückläufiger Schülerzahlen zentralisieren zu wollen.

Diese sollte in Zukunft nur an einem bereits seit längerem feststehenden Schulstandort in Karlsruhe-Durlach erfolgen. Erst aufgrund einer Intervention der Kultusministerin kommt jetzt noch ein zweiter Standort im ländlichen Raum dazu. Das wird erfreulicherweise die Zentralgewerbeschule in Buchen sein.

Viele Unterstützer

Brötel und Trabold dankten allen Unterstützern, die sich für den Standort Buchen starkgemacht haben. „Wir hatten gute Argumente und einen breiten Unterstützerkreis mit unseren Abgeordneten Minister Peter Hauk und Georg Nelius, den Kreisräten, dem ZGB-Kollegium und vielen anderen“, so der Landrat. Der Kreistag hatte im April in einer Sitzung des zuständigen Ausschusses sogar eigens eine Resolution verabschiedet.

Gute Prüfungsergebnisse

Auch wies der Landrat noch einmal darauf hin, dass der Ausbildungsgang an der ZGB weiterhin genau richtig angesiedelt sei. Denn dort werde seit vielen Jahren mit großem Erfolg das gesamte Spektrum des Nahrungsmittelhandwerks ausgebildet. Die Qualität der dualen Ausbildung schlage sich regelmäßig in deutlich überdurchschnittlichen Prüfungsergebnissen und einer überproportionalen Zahl von Prüfungsbesten nieder.

Nachwuchs dringend notwendig

Die Standortentscheidung für Buchen, erklärte Brötel weiter, sichere auch die betriebs- und wohnortnahe Ausbildung für das gesamte Lebensmittelhandwerk nachhaltig: „Wäre ein solches Angebot nicht mehr vor Ort, stünde nämlich zu befürchten, dass junge Leute diese Berufe überhaupt nicht mehr lernen. Dann wäre aber ein ganzer Handwerkszweig ohne den dringend erforderlichen beruflichen Nachwuchs, was auch die Betriebe selbst mittel- und langfristig vor die Existenzfrage stellt.“

Mehr als vorzeigbar sei zudem die Ausstattung der Kreisschule in Buchen. So habe man 2011 für den Bereich Fleischer- und Bäckerhandwerk einen erheblichen Betrag in eine neue Multifunktionsverkaufstheke investiert. „Diese Ausstattung kann mit jedem modernen Handwerksbetrieb mithalten“, stellte Brötel fest.

Auch die sonstigen praktischen Ausbildungsräume seien auf dem aktuellen Stand der Technik. Ebenso führte der Landrat die Erreichbarkeit von Buchen mit öffentlichen Verkehrsmitteln an, wobei sich insbesondere aus Richtung Tauberbischofsheim die Situation durch die neue Regiobuslinie entscheidend verbessert habe. lra/ms

