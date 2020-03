Den Kreistitel verteidigt

Buchen.In der geräumigen Aula der Konrad-von-Dürn-Realschule Walldürn fand das Entscheidungsspiel um die Neckar-Odenwald-Kreismeisterschaft für Vierermannschaften im Schach gegen die Abt-Bessel-Realschule Buchen statt.

In einem Vor- und Rückspiel mit je 20 Minuten Bedenkzeit pro Spieler und Partie setzte sich der Titelverteidiger aus Buchen, der im vergangenen Jahr Nordbadischer sowie Badischer Meister geworden war und sich für die Deutschen Meisterschaften in Osnabrück qualifiziert hatte, mit 7:1 durch, wobei die einzelnen Partien deutlich enger waren, als es das Ergebnis aussagt. Vor allem im Rückspiel, das 3:1 für Buchen ausging, hatten die Gastgeber ihre Chancen, zu gewinnen oder wenigstens ein Unentschieden zu schaffen. Die Buchener traten mit Max Wisner, Christopher Holl, Oliver Preuhs, Maximilian Eichholz und Theo Kirchgessner an. Die Walldürner boten Simon Weber, Pascal Lauer, Luca Winkler, Daniel Ziegler und Darian Gieb auf. Im Rückspiel gewann dabei Simon Weber am Spitzenbrett gegen Buchens Max Wisner.

Die nordbadischen Meisterschaften finden am 12. März in Karlsruhe statt. eb

