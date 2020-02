Den Jahresorden präsentiert

„1, 2, 3 jetzt sind wir auch dabei“ heißt das Motto. © Daniela Geßner

Bödigheim.Die Erweiterung im Jahr 2019 des Skulpturenradweges im Odenwald und Bauland gab den „Bedemer Hannmertli“ Anlass, die vor Bödigheim stehende Skulptur auf ihrem Jahresorden 2020 zu verewigen. Auf dem Orden ist die Metallröhre von „Subterran“, so der Name der Skulptur, sowie ein sportliches Hannmertle auf dem Rad, das von zwei Vereinskameraden gegrüßt wird, zu sehen. „1, 2, 3 jetzt sind wir auch dabei“ so das Motto.

Entworfen wurde der Orden und auch ein neuer Pin wieder von Mitglied Claudia Kühner und gefertigt von der Firma Sauter aus Bisingen. So sind die FG „Bedemer Hannmertli“ gut gerüstet in die Kampagne gestartet und freuen sich auf ihre anstehenden Veranstaltungen. Die da wären am 15. Februar um 14 Uhr Kinderfasching und um 20 Uhr die Mottoparty „Welcome to the Jungle“ und natürlich am Samstag, 22. Februar, um 19.11 Uhr der Bunte Abend, der dieses Jahr nur an einem Abend stattfindet.

Der Kartenvorverkauf hierfür lief gut. Restkarten gibt es an der Abendkasse.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 12.02.2020