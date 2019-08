Den Einsatz für die Schulgemeinschaft gewürdigt

Buchen.Am Burghardt-Gymnasium wurden zwei verdiente Lehrerinnen in den Ruhestand verabschiedet: Elke Schwab und Magrit Schmeiser. Schulleiter Jochen Schwab ging in persönlichen Worten auf den Werdegang und die dienstliche Leistung der beiden Lehrkräfte ein und würdigte ihren Einsatz für die Schulgemeinschaft.

Nach dem Abitur am BGB und dem Studium in Heidelberg absolvierte Elke Schwab das Referendariat an den Gymnasien in Möckmühl und Mosbach. Ihre erste Stelle trat sie 1982 am Gymnasium Nagold an. Nach zwei Jahren wurde die Versetzung an das Burghardt-Gymnasium Buchen möglich, wo sie fortan in allen Stufen eingesetzt wurde und zahlreiche Leistungskurse und Neigungskurse im Fach Englisch zum Abitur führte. Sie organisierte Landheime, Studienfahrten und Austausche. Neben dem Alltagsgeschäft nahm sie sich auch einer Vielzahl weiterer Aufgaben an, wie der Förderung von Mädchen durch den „girl’s day“, der Einblicke in typische „Männerberufe“ ermöglicht. Sie war Beauftragte für Chancengleichheit, Fachbeauftragte für Englisch und organisierte Aufenthalte für ausländische Gastschüler am BGB. Bei der Erarbeitung des ersten Methodencurriculums der Schule setzte sie wertvolle Impulse. Ihre stetige Offenheit und ihre große Erfahrung mit Schulentwicklung eröffneten ihr 2010 den Weg in das Schulleitungsteam des BGB. Als Abteilungsleiterin zur Koordinierung schulfachlicher Aufgaben kümmerte sie sich fortan neben allgemeinen Fragen der Schulentwicklung unter anderem um die Organisation der Arbeitsgemeinschaften am BGB. Die Studiendirektorin betreute die Mittelstufe und wirkte bei der Schulentwicklung intensiv mit.

Kooperationsbereitschaft

Oberstudiendirektor Jochen Schwab dankte Elke Schwab für ihre dienstliche Lebensleistung, und hob ihre freundliche, ausgleichende und stets pragmatische Art hervor. Der Schulleiter lobte ihre Kooperationsbereitschaft, ihr Pflichtbewusstsein und ihre Bereitschaft, die Perspektive zu wechseln. Auch in Eberstadt zeigte sie sich im Sportverein, im Ortschaftsrat und der Kirchgemeinde im öffentlichen Leben.

Bevor Margrit Schmeiser in den Schuldienst kam, absolvierte sie eine Ausbildung zur Industriekauffrau. Nachdem sie einige Jahre in der Firma Alexander Eirich in Hardheim gearbeitet hatte, wechselte sie 1977 als Sekretärin ins Pfarrbüro Höpfingen, wo sie unter anderem für das katholische Schuldekanat zuständig war. Neben der Berufstätigkeit bildete sie sich über den Theologischen Kurs und den Pastoralen Kurs der Erzdiözese Freiburg fort. In der familienbedingten Berufspause studierte sie Religionspädagogik an der Domschule Würzburg und schloss diese Zweitausbildung als Religionslehrerin im kirchlichen Dienst ab.

Nach einer Schwangerschaftsvertretung an der Grund- und Hauptschule Osterburken und am GTO kam sie 1992 als Religionslehrerin an das Burghardt-Gymnasium Buchen. Ab 1994 unterrichtete zusätzlich an der Grundschule Walldürn.

Die Arbeit an zwei Schulen empfand Schmeiser als sehr bereichernd, viele Grundschüler konnte sie am BGB weiter begleiten. Magrit Schmeiser engagierte sich über den Unterricht hinaus sehr in der Vorbereitung der Schulgottesdienste und für Compassion, ein Sozialpraktikum, das am BGB alle Schüler durchlaufen.

Jochen Schwab betonte dass die Religionsfachschaft, insbesondere F. Göhrig-Müller und er persönlich den großen Fleiß und die selbstlose Einsatzbereitschaft der Pensionärin sehr zu schätzen wisse. Ihre Arbeit erledige sie sehr zuverlässig und unaufgeregt.

Wichtige Säule

Beim Begegnungsfest von Fünftklässlern des BGB mit Schülern der Alois-Wissmann-Schule sei sie immer eine wichtige Säule gewesen. Für Margrit Schmeiser sei Religionsunterricht weit mehr als Wissensvermittlung. Vielmehr wollte sie die Kinder auf ein Leben hinführen, das auf vom Christentum abgeleiteten Werten basiert. Jochen Schwab dankte ihr für die gute, freundliche Art, die sie im Umgang mit den Kindern auszeichnete.

Der Vorsitzende des örtlichen Personalrats, Oberstudienrat Jürgen Mellinger, verabschiedete sich in persönlichen Worten von den scheidenden Lehrkräften. Dabei brachte er den Dank des Kollegiums für das gute kollegiale Miteinander sowie die Wünsche für die Zukunft zum Ausdruck.

Die Feierstunde wurde umrahmt durch bewegende und originelle Musik- und Gesangsbeiträge, die die gute Atmosphäre im Lehrerkollegium des BGB widerspiegeln und den feierlichen Anlass unterstrichen.

