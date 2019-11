Den Deutschen Bundestag im Fokus

Buchen.Auf Initiative des Bundestagsabgeordneten Alois Gerig präsentiert sich der Deutsche Bundestag vom 18. bis 22. November mit der Wanderausstellung „Deutscher Bundestag“ in der Volksbank Franken in Buchen.

„Ich freue mich, dass in diesem Jahr der Deutsche Bundestag der Einladung in meinen Wahlkreis gefolgt ist. So können sich die Bürgerinnen und Bürger über die Aufgaben und Arbeitsweise des Parlaments und seiner Mitglieder direkt hier vor Ort informieren, ohne die lange Reise nach Berlin anzutreten“, so der Bundestagsabgeordnete für den Wahlkreis Odenwald-Tauber. Mit der Ausstellung unterstützt der Deutsche Bundestag seit vielen Jahren erfolgreich den Dialog zwischen den Abgeordneten und Bürgern.

Auf einundzwanzig Schautafeln werden alle wesentlichen Informationen über den Deutschen Bundestag und seine Mitglieder gezeigt. Auf einem Multitouchtisch und einem Computerterminal können Filme, multimediale Anwendungen und der Internetauftritt des Deutschen Bundestages angeschaut werden. Weiterhin liegt Informationsmaterial zur Mitnahme bereit.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 09.11.2019