Den Bewohnern eine große Freude bereitet

Buchen.„Basteln wir wieder etwas für die Omas und Opas in den Seniorenheimen?“, fragte Zoe aus der Bärengruppe der Kindertagesstätte Regenbogen in Buchen ihre Erzieherinnen. Die größeren Kinder erinnerten sich, dass sie vergangenes Jahr mit ihren Basteleien den Senioren eine große Freude bereitet hatten. Ein richtiges „Marathonbasteln“ war daraufhin etliche Tage bei den Kindern angesagt, und das Ergebnis weckt Vorfreude auf das Fest: Fensterdekorationen, Windlichter und auch Rasseln zum Musizieren. Die Besuche in den regionalen Pflegeeinrichtungen ist für die Kinder immer ein besonderer Höhepunkt im Jahresablauf und dem Erzieherinnenteam wichtiges Anliegen.

Auch wenn man dieses Jahr höchste Vorsicht walten lassen muss, so ließen sich die Kinder der Kindertagesstätte einen Winterspaziergang zu den Pflegeeinrichtungen nicht nehmen. Die Bärengruppe besuchte die „Tagespflege Eva“ in Hainstadt und die Tagespflege „Hand in Hand“ in Buchen. „Aus der Entfernung jemanden sehen, das ist besser als gar nicht sehen“, traf es Marie auf den Punkt und stellte sich mit den anderen Bärenkindern auf dem Vorplatz der Einrichtung auf, während ihre Erzieherin Michaela Büchler die Kiste mit den Basteleien an Mazlum Oktay, Leiter der Tagespflege „Hand in Hand“, übergaben.

Zum Seniorenheim „Zum kleinen Roth“ lief die Mäusegruppe, das Galdahaus und die Pflegeeinrichtung „Sonnengarten“ besuchten die Roth-Füchse und beschenkten mit je einer Bastelbox die Bewohner, die sich über den Besuch augenscheinlich sehr gefreut und trotz räumlicher Distanz mitgeklatscht und mitgesungen haben.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 17.12.2020