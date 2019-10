Den Alltag entschleunigen und sich mal langweilen

Hettigenbeuern.Das Thema „Selbstfürsorge und Stressbewältigung – den eigenen Rhythmus in Achtsamkeit finden“ stand im Mittelpunkt des Vortrages von Dr. Claudia Assimus bei der Frauengemeinschaft in Hettigenbeuern in der vergangenen Woche.

Zunächst fand eine vom Singkreis unter Leitung von Petra Reiß gestaltete Rosenkranzandacht statt. Danach ging es im Kirchblick um „Stress“, ein immer wiederkehrendes Thema in der heutigen Gesellschaft, wie die Referentin zu Beginn ihres Vortrages herausstellte. Viel Wissenswertes zur Selbstfürsorge und Stressbewältigung wurde allen Anwesenden beim Vortrag vermittelt. Assimus informierte, wie sich Stress bemerkbar macht und wie er zustande kommt. Was jeder prophylaktisch tun kann und wie der Körper auf Stress reagiert.

Die Stressbewältigung und Prävention sei auf vier Säulen aufgebaut. Von großer Bedeutung ist laut der Referentin die Bewegung, egal in welcher Form. Regelmäßiges Walken, Joggen oder Spazieren, unterstützt durch die Wahrnehmung in der Natur, sei besonders förderlich. Schwimmen, Wassergymnastik Aquajogging oder Aquacycling seien ebenfalls genauso empfehlenswert wie Tai Chi oder beispielsweise Chigong. Entspannung – egal ob durch Yoga oder Basteln, Malen oder Gartenarbeiten – sei gleichermaßen wichtig. Assimus betonte, dass es auch wichtig ist, für Pausen und Auszeiten zu sorgen. Die Dauererreichbarkeit müsse abgestellt werden, damit der Feierabend wieder gelebt werden könne. Es sei Entschleunigung angesagt, sich Zeit nehmen für Familie und Freunde, Kontakte pflegen, aber auch mal Langeweile.

Als letzen Punkt führte die Referentin die Ressource auf. Sie beleuchtete, welche Faktoren Menschen in einer schwierigen Situation stärken können. Das können beispielsweise Talente, Begabungen und Stärken sei, oder gute Erinnerungen. Soziale Eingebundenheit und Zugehörigkeit, wie zum Beispiel zu Vereinen und Verbänden, sowie das Schaffen einer angenehmen Wohn- und Arbeitssituation seien förderlich, um Krisen erfolgreich bewältigen zu können. Es gelte, seelische Widerstandskräfte zu mobilisieren, nach Lösungen zu suchen, die Probleme anzupacken, eventuell die Opferrolle zu verlassen und sich selbst zu akzeptieren und anzunehmen. hes

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 24.10.2019