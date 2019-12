Dem Verbindenden und Besinnlichen gemeinsam auf der Spur

Buchen.Eigentlich sollte Weihnachten ja die Zeit des Innehaltens und der Gemeinsamkeit sein. Doch die meisten kennen ein anderes Bild: Stress und Hektik sorgen dafür, dass man nur wenig durchschnaufen kann. Auch Schüler und Lehrer sind kurz vor Heiligabend gefordert, denn viele Klassenarbeiten stehen an.

Zeit für sich selbst finden

„Zeit zur Besinnung – Zeit für Veränderung“, lautete folgerichtig das Motto der diesjährigen Weihnachtsbesinnung der Helene-Weber-Schule, die wie immer in der Stadtkirche St. Oswald stattfand.

Gemeinsam begaben sich das Kollegium und die Schüler auf die Spur, um Besinnlichkeit und vor allem Zeit für sich selbst zu finden. Für die Veranstaltung waren Michaela Alba und Nicole Geier verantwortlich. Nach den einführenden Worten der Schülersprecher begann das bunte Programm, das neben Fürbitten auch eine Buchener Version der „Tagesschau“ beinhaltete, für die die Eingangsklassen des Sozialwissenschaftlichen Gymnasiums unter Heike Göhrig-Müller verantwortlich waren. Dabei wurde in Form eines Jahresrückblickes zunächst an einschneidende und schreckliche Ereignisse erinnert und im Anschluss hoffnungsvolle Veränderungen weltweit präsentiert.

Ein weiterer Höhepunkt war das Theaterstück „Wintermärchen“, welches vom Ethikkurs der Jahrgangsstufe 2 unter Leitung von Michaela Alba aufgeführt wurde. Auf humorvolle und gleichzeitig kritische Weise wurden Alltagsversuche, sich auf die weihnachtlichen Werte zu besinnen und gleichzeitig der Verlockung der Konsumgesellschaft, beispielsweise im Gewand von Weihnachtsartikeln im August oder glühweinüberladenen Weihnachtsmärkten, zu widerstehen, dargestellt.

An Veränderungen wachsen

Die Liedbeiträge zeigten die Multikulturalität und Heterogenität der Schule, die angesichts verschiedener politischer Strömungen einmal mehr deutlich machten, wie wichtig es ist, Veränderungen in der Gesellschaft zu begleiten und daran zu wachsen. So standen mit „Hijo de la luna“, interpretiert von den Jahrgangsstufen 1 und 2 unter Leitung von Agostin Rios und Elisa Münster, und „A Spaceman“, gesungen von der BFPE-Stufe unter Leitung von Stephanie Bauer, Christina Siegert und Vanessa Epp, Lieder in mehreren Sprachen auf dem Programm.

In seiner Abschlussrede dankte Schulleiter Christof Kieser allen Mitwirkenden für das beschworene Gemeinschaftsgefühl, ehe der gemeinsame Schüler-Lehrerchor alle am Schulalltag Beteiligten mit dem Scorpions-Hit „Wind of change“ in die verdienten, hoffentlich besinnlichen Ferien entließ.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 23.12.2019