Dem FC Viktoria war er stets treu ergeben

Hettingen.Auf 80 Jahre mit vielen Höhen und Tiefen blickt heute der Hettinger Mitbürger Heinz Leitz zurück.

Früher Verlust

Der Jubilar erblickte am 23. August 1939, wenige Tage vor Beginn des Zweiten Weltkrieges, in Hettingen das Licht der Welt. Sein Vater Johann, Soldat der Ostfront, kennt er nur von Bildern. Am 16. August 1942 erlag dieser im Lazarett in Würzburg seinen schweren Wunden. So wuchs der Jubilar als Halbwaise mit seiner Mutter Gretchen und seinen Großeltern Julius und Ottilie Leitz in der Linsengasse auf.

Am 14. September 1945 wurde er zusammen mit 32 Buben und 27 Mädchen eingeschult und im März 1953 als Schüler der achten Klasse aus der Volksschule Hettingen entlassen. Leitz erlernte bei Gipsermeister Friedrich Blatz das Gipserhandwerk, mit Abschluss der Gesellenprüfung.

Im Wasserwirtschaftsamt

Bereits 1963 wechselte er zum damaligen Wasserwirtschaftsamt Adelsheim und war dort beschäftigt, bis er 1999 in den wohlverdienten Ruhestand ging. Seine spätere Ehefrau Maria Ellwanger lernte Leitz bei einem Tanzkurs kennen.

Aus der Ehe ging Sohn Patrick hervor, der heute mit seiner Familie im Eigenheim wohnt, das Leitz und sein Schwager Willi anfangs der 1963er Jahre am Höhenweg erbauten. Dem Hettinger Fußballclub Viktoria ist er heute noch sehr verbunden, denn Leitz war schon als Jugendspieler und dann über ein Jahrzehnt Spieler der ersten Mannschaft. An der Sportschule Schöneck erwarb er in mehreren Kursen den B-Schein als Trainer, und war dann bei den Fußballvereinen Altheim, Obrigheim, Mudau, Seckach, Hettigenbeuern und Höpfingen ein erfolgreicher Trainer.

Vielseitiges Engagement

Über den Schiedsrichterobmann Hermann Gaukel erwarb Leitz die Lizenz als Schiedsrichter und war dann etliche Jahre in der damaligen Amateurliga ein gefragter Schiedsrichter. Bei der Faschenachtsgesellschaft „Hettemer Fregger“ war Leitz stets eine sichere Bank als Aktiver im Komitee.

Mit seiner Frau Maria glänzte der Jubilar auch als Prinzenpaar der „Fregger“, und organisierte mehrere Jahre den Glühmoststand am Rosenmontag am Latschari. Leitz gehört heute dem ehrenwerten Club der „Alten Äschesäck“ an. Seit geraumer Zeit wohnt das Ehepaar Leitz nun in einer Seniorenresidenz in Adelsheim und lässt es sich dort beim betreuten Wohnen gut gehen.

Seinen Geburtstag begeht der Jubilar mit seiner Frau Maria still in den Bayrischen Alpen. Auch die Fränkischen Nachrichten schließen sich den guten Wünschen an. KM

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 23.08.2019