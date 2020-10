Defibrillator soll von Spendern finanziert werden

Stürzenhardt.Einige Waldwege in Stürzenhardt sollen hergerichtet werden, so waren sich die Stürzenhardter Ortschaftsräte in der jüngsten Sitzung des Gremiums einig. Ortsvorsteher Benno Berberich informierte auch über die an der Grenze zum Leining’schen Wald auf der Stürzenhardter Gemarkung entdeckte Streitwaldbrücke. Diese soll ein Geländer erhalten sowie mit einem Hinweisschild, auf dem die wechselhafte Geschichte des Streitwaldes präsentiert wird, ausgestattet werden. Zudem soll eine Bank zum Verweilen dort aufgestellt werden.

Über die beabsichtigte Erstellung einer Unterstellhütte im Friedhof in Stürzenhardt informierte Benno Berberich ebenfalls. Die Hütte am Grillplatz soll instandgesetzt werden. Um die Feuerstelle und in der Grillhütte sollen Sitzbänke aufgestellt werden.

Neue Begrüßungsschilder

Der Ortschaftsrat hat sich für die Anschaffung von zwei Begrüßungsschildern „Willkommen in Stürzenhardt“ ausgesprochen. Über die genaue Größe und den Standort soll bei einem Vorort-Termin entschieden werden. Es soll die Möglichkeit geben, Schilder mit Hinweisen auf Veranstaltungen wie Feste und Aktivitäten einhängen zu können.

Einen Defibrillator wünschen sich die Mitglieder des Gremiums ebenfalls. Dieser soll öffentlich zugänglich aufgestellt werden. Zunächst wird nach der Möglichkeit einer Finanzierung durch Spender gesucht. Der genaue Standort muss noch im Detail festgelegt werden.

Ortsvorsteher Benno Berberich informierte noch über das Ortsteilbudget, von diesem Geld sollen Feldwege erneuert werden und gegebenenfalls der Sandsteintrog am Brunnen hergerichtet oder erneuert werden.

Hundetoiletten geplant

Bei den Bekanntgaben teilte Berberich mit, dass die Tischtennisplatte am Spielplatz von ihm gesäubert wurde. Das Zimmer der Ortschaftsverwaltung im Stürzenhardter Rathaus soll saniert werden. Dazu sind Arbeiten in Eigenleistung vorgesehen. Zudem sollen Hundebeutelstationen aufgestellt werden und der Eingang zum Biergarten hinter dem Schulgebäude soll einen Wind- und Wetterschutz erhalten.

Zum Projekt „toni“ der Breitbandversorgung Baden-Württemberg findet im November eine Informationsveranstaltung im Dorfgemeinschaftshaus in Hettigenbeuern statt, zu der auch Interessenten aus Stürzenhardt eingeladen sind.

