David Laufer ist neuer Schuldekan

„Das ist ein interessantes Feld“, sagt David Laufer über seine neue Aufgabe als Schuldekan. Er übernahm den Dienst Anfang August von Robert Schmeiser.

Buchen. Ein neuer Schuldekan hat, von der Öffentlichkeit bisher unbemerkt, seinen Dienst aufgenommen. David Laufer aus Hainstadt löste am 1. August seinen Vorgänger Robert Schmeiser aus Walldürn in diesem Amt ab. Eine geplante öffentliche Amtseinführung und Verabschiedung mit anschließendem Empfang konnte wegen der Corona-Maßnahmen nicht stattfinden. Stattdessen lud Dekan Johannes Balbach zum Pressegespräch ein.

Der neue Schuldekan ist 32 Jahre alt, unterrichtet seit gut drei Jahren am Burghardt-Gymnasium Buchen (BGB) die Fächer Religion und Spanisch und wohnt mit seiner Familie in Hainstadt. Dort spielt er in der Spielvereinigung Fußball und ist als Lektor in der Pfarrgemeinde aktiv. Aufgewachsen ist Laufer im Raum Karlsruhe. Bei einem Auslandsaufenthalt in Peru lernte er seine aus Hainstadt stammende spätere Ehefrau kennen.

Laufer studierte in Mainz und Spanien und leistete sein Referendariat in Eberbach ab. Das BGB war für ihn die Wunschschule, nicht nur, weil er in Hainstadt wohnt, sondern weil er den Schulleiter Jochen Schwab durch das Singen im Maranatha-Chor kennt. Laufer absolvierte eine Ausbildung zum Wortgottesdienstleiter. Derzeit nimmt er an einer Weiterbildung zum Schulseelsorger teil.

Orientierung geben

Laufer freut sich über seine neue Aufgabe als Schuldekan. „Das ist ein interessantes Feld“, sagte er. „Man lernt viele Leute kennen und muss kommunikativ sein.“ In Zeiten von Corona nehme der Religionsunterricht eine wichtige Rolle ein. „Schüler können Gehör und Orientierung finden“, stellte Laufer fest. „Der Religionsunterricht lebt vom Austausch miteinander, von der Präsenz.“

Schuldekan kann grundsätzlich jeder werden, der über die sogenannte „Missio Canonica“, also die kirchliche Lehrerlaubnis, verfügt, unabhängig davon, an welcher Schule er unterrichtet. Laufer bewarb sich um diese Stelle und wurde vom hiesigen Dekanatsrat als Nachfolger des in den Ruhestand gewechselten Robert Schmeiser vorgeschlagen. Nach einem Einstellungsgespräch in Freiburg wurde David Laufer mit Wirkung zum 1. August, zunächst befristet bis zum Ende des Schuljahres 2022/23, zum Schuldekan für das Dekanat Mosbach-Buchen ernannt. Von seinem 25-stündigen Unterrichtsdeputat entfallen damit neun Unterrichtsstunden auf die Ausübung seines neuen Amts.

Als Schuldekan ist Laufer hauptsächlich für die Personalplanung des Religionsunterrichts an Schulen bis zur Sekundarstufe 1 zuständig. Das heißt, Gymnasien und Berufsschulen unterliegen nicht seinem Zuständigkeitsbereich. Diese Schularten werden von Freiburg aus verwaltet. Außerdem organisiert Laufer Fortbildungen für Religionslehrer und den jährlichen religionspädagogischen Tag im Dekanat, kooperiert mit dem evangelischen Schuldekanat und ist Vertreter der Kirche an den von ihm betreuten Schulen.

Robert Schmeiser bekleidete dieses Amt seit dem Jahr 2012, als das Dekanat Mosbach-Buchen durch die Fusion der beiden Dekanate Mosbach und Buchen entstand. Davor war er seit 1989 Schulbeauftragter im Ordinariat. Als Schuldekan war er damit erstmals zuständig für ein Gebiet von Eberbach bis ins Jagsttal. „Das war eine große Herausforderung“, erinnerte er sich.

Als besonders spannend bezeichnete er den Wandel der Kirche in den vergangenen 30 Jahren. So seien anfangs die meisten Schuldekane Priester gewesen. Jetzt seien es Laien, die Hälfte davon Frauen. Auch die Chefin der Schuldekane ist eine Frau. Bei konfessionellen Kooperationen im Religionsunterricht habe das Erzbistum Freiburg eine Vorreiterrolle in Deutschland eingenommen. Dieses Modell sehe vor, dass in einem Jahr ein evangelischer Religionslehrer eine Klasse unterrichte, im nächsten ein katholischer.

Schmeiser war daran beteiligt, entsprechende Standards und Fortbildungen für dieses Unterrichtsmodell zu entwickeln. Auch das Thema Inklusion beschäftigte ihn während seiner Amtszeit. Schmeiser freute sich, dass das Dekanat im Bereich Schulpädagogik gut aufgestellt sei. Gemeinsam mit Laufer lobte er die Arbeit der Religionslehrer und dankte ihnen dafür.

Paradigmenwechsel im Lehrplan

David Laufer wies darauf hin, dass im Religionsunterricht auch aktuelle Themen behandelt würden, wie Ökologie und Umwelt sowie die „Fridays-for-future“-Bewegung. Schmeiser erklärte diese Entwicklung mit einem Paradigmenwechsel im Lehrplan: „Früher fragte man, was ein Kind lernen soll. Heute fragt man sich, was ein Kind an Bildung braucht.“ Der Religionsunterricht solle zur Lebenshilfe dienen. Deshalb richte man ihn nicht an Inhalten, sondern am Bedarf der Schüler aus.

Dekan Johannes Balbach, David Laufer und Robert Schmeiser stellen zwar eine „Entkirchlichung der Gesellschaft“ fest. Diese wirke sich auf die Teilnahme der Schüler am Religionsunterricht aber kaum aus. „Viele Kinder gehen freiwillig in den Reli-Unterricht, auch Muslime“, sagte Schmeiser.

Laufer ergänzte: „Der Unterricht wird am Leben angeknüpft. Deshalb gehen die Schüler auch hin. Denn wo könnten Heranwachsende über essenzielle Themen wie Tod, Sterbehilfe, Sterbebegleitung, Leben nach dem Tod sowie Scheitern und Schuld diskutieren?“

