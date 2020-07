Daunsee mit neuen Ufern

Wenn Sie länger nicht am Daunsee in Hettingen waren, dann machen Sie in nächster Zeit einen Spaziergang dahin oder eine Fahrt mit dem Fahrrad, es lohnt sich. Denn der See hat ein neues Gesicht. Mit viel Geschick haben fleißige Hände die Ufer wieder befestigt. Großes Lob den Mitarbeitern der Stadt, die tagelang dort gearbeitet haben. Ihnen ist wirklich ein schönes Werk gelungen. Dank natürlich auch der Ortschaftsverwaltung Hettingen und der Stadt Buchen, dass sie die Maßnahme möglich gemacht haben. Die zahlreichen Spaziergänger werden es ihnen danken. Nicht zu vergessen die Angler der Seegemeinschaft, von denen ich einer bin.

