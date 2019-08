Das Wahlergebnis nicht berücksichtigt

Wahlen sind die einfachste Möglichkeit, sich als Bürger/-in in einer Demokratie zu beteiligen. Ich sehe es als meine Pflicht, wählen zu gehen. Schließlich habe ich dadurch ein Recht der Mitbestimmung über die Volksvertreter und das sollte jeder Wahlberechtigte nutzen. Mit meiner Stimme entscheide ich, wer Bürgermeister/-in, Gemeinderat/-rätin, Ortschaftsrat/-rätin oder Kreisrat/-rätin wird. Es geht hier um den Menschen, der meinen Lebensort repräsentiert und die politischen Geschäfte in der Hand hat.

In Hettingen verlief die Wahl des Ortschaftsrates in diesem Jahr unter etwas besonderen Voraussetzungen, da doch bereits im Vorfeld der Kandidat des Ortsvorstehers feststand. Wenn man sich nun im Nachhinein das Ergebnis der Wahl anschaut, spiegelt es in keinster Weise das Vertrauen der Hettinger Bevölkerung in den neuen Ortsvorsteher wider.

Dieser hatte nämlich nur den siebten von zehn Plätzen im Hettinger Ergebnis erreicht. Die nächsten Wochen nach der Wahl verliefen dann sehr turbulent, nachdem sich der Stimmenkönig als zweiter Kandidat zur Wahl des Ortsvorstehers bereit erklärte.

Nun hieß es abzuwarten, wie der Ortschaftsrat zwischen diesen beiden Kandidaten abstimmen würde. Leider wurde von den Versprechungen, die im Vorfeld getroffen wurden, nicht abgewichen und somit wurde mit 6:3 Stimmen und einer Enthaltung die Person zum Ortsvorsteher gewählt, die im Vorfeld schon feststand. Ich wünsche dem neu gewählten Ortschaftsrat und dem neuen Ortsvorsteher für die kommende Periode alles Gute und immer ein gutes Händchen bei Entscheidungen zum Wohle der Bürger.

Eins bleibt mir allerdings noch zu erwähnen. Ich meinerseits werde mir bei der nächsten Wahl überlegen, ob ich überhaupt noch wählen gehe, wenn doch im Vorfeld schon alles geregelt und versprochen ist und auf die Stimmen der Bürger und das daraus resultierende Wahlergebnis keinerlei Wert gelegt wird. Soviel zum Thema Demokratie, Wählerwillen und Politikverdrossenheit in Buchen und unserem Stadtteil Hettingen.

