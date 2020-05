Das schönste Logo für die Baustelle wird gesucht

Buchen.Die Stadt Buchen sucht das schönste Baustellenlogo für die Sanierung der Marktstraße.

Die Fußgängerzone soll schöner werden. Deshalb werden dieses Jahr umfassende Maßnahmen in der Marktstraße umgesetzt. Auch wenn in dieser Zeit mit Behinderungen für Kunden und Geschäfte zu rechnen ist, möchte das Stadtmarketing innerhalb der Stadtverwaltung dafür sorgen, dass die Fußgängerzone trotzdem und gerade deswegen mit Leben erfüllt bleibt. Daher hat sich die Abteilung verschiedene Aktionen für die Baustellenzeit überlegt, und dafür braucht das Stadtmarketing ein gelungenes Logo.

Das Siegerbild dient über den ganzen Zeitraum als Baustellenlogo und wird auf Plakaten, Flyern und bei Veranstaltungen erscheinen. Alle anderen Bilder sollen in den Geschäften in Buchen aufgehängt werden. Der Malwettbewerb ist für Kinder von bis 16 Jahren. Die Wertung erfolgt in drei Alterskategorien. Der Kreativität der Kinder sind keine Grenzen gesetzt. Einzige Bedingung ist, dass das Logo einen Maulwurf enthalten soll und Buchens Innenstadt widerspiegeln soll. Der Wettbewerb läuft bis zum 15. Mai. Fertige Exemplare können per Mail an stadtmarketing@buchen.de geschickt werden oder in den Briefkasten im Rathaus eingeworfen werden.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 04.05.2020