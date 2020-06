„Das macht den Lehrerberuf aus“

Seit Montag, 15. Juni, findet an den Schulen in Baden-Württemberg in allen Altersklassen wieder vermehrter Präsenzunterricht statt – zur Freude der Schüler und Lehrer.

Buchen. Die Erleichterung war groß, sowohl bei den Schülern, als auch bei den Lehrern und Schulleitungen: Am Montag starteten die Schulen in Baden-Württemberg mit dem vermehrten Präsenzunterricht.

Nach knapp drei

...