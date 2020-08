Das Jahr 2020 ist für die Mitglieder beitragsfrei

Buchen.Erstmals mussten im Coronajahr 2020 die beliebten Veranstaltungen wie der Goldene Mai, die Aktivnacht und das Dämmershopping ausfallen. Auch neue Aktionen, die geplant waren, wie ein Frühlingsflohmarkt und Feierabend auf der Baustelle (Fußgängerzone) fielen der Pandemie zum Opfer.

Viele Mitglieder der Aktivgemeinschaft Buchen, die während des Shutdown und auch danach hohe Umsatzeinbußen hinnehmen mussten, werden wohl auch für den Rest des Jahres 2020 mit geringeren Umsätzen rechnen müssen. Der Vorstand der Aktivgemeinschaft hat sich deshalb dazu entschlossen den Einzug des Mitgliedsbeitrags für dieses Jahr auszusetzen, somit ist das Jahr 2020 für alle angeschlossenen Mitglieder beitragsfrei.

Die Stadt Buchen hat durch den „I-love-Buchen“-Web-Shop für Buchener Händler eine Plattform geschaffen, auf der alle die Möglichkeit in der Schließungsphase hatten, sich mit ihrem Angebot zu präsentieren. Hier habe sich laut Vorstand gezeigt, dass eine Kooperation mit Kollegen allemal lohnenswert ist. Die Aktivgemeinschaft sei nicht nur ein Zusammenschluss von Buchener Händlern, sie sei offen für alle Gewerbetreibenden aus Handel, Handwerk, Dienstleistung und Gastronomie der Stadt Buchen. „Die Mitgliedsfirmen profitieren durch die Möglichkeit der Teilnahme an zahlreichen Aktionen und Events, dem Buchener Einkaufs- und Arbeitgebergutschein, der nur bei Mitgliedsfirmen eingelöst werden kann und natürlich von einem ideellen Zusammenhalt“, so der Vorstand der Aktivgemeinschaft. Der Mitgliedsbeitrag beginnt bei 120 Euro pro Jahr für kleine Betriebe und richtet sich nach der Betriebsgröße und Mitarbeiterzahl der jeweiligen Firmen. Wer ein Teil der Gemeinschaft werden möchte, erhält Auskunft bei Simone Farrenkopf, Telefon 06281/8936, oder Marko Eichhorn, Telefon 557502. Auch für neue Mitglieder ist das Jahr 2020 beitragsfrei.

