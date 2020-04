Das Infektionsrisiko weiter minimieren

Ab Montag gilt in Baden-Württemberg beim Einkaufen, in Bussen und Bahnen sowie in den Wartebereichen öffentlicher Verkehrsmittel die Pflicht, eine Mund- und Nasenbedeckung zu tragen.

Neckar-Odenwald-Kreis. Landesverkehrsminister Winfried Hermann setzt auf die Weitsicht und die Verantwortung der Bürger. „Einen absoluten Schutz wird es durch das Tragen von Masken nicht geben. Nur durch

...