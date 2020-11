Das hat Sog wie ein Schwarzes Loch

In diesen seltsamen Corona-Zeiten das Wort „Fieber“ zu benutzen, ist eigentlich nicht so ganz passend. Doch im Rahmen unserer kleinen Serie „Locker im Lockdown“ sollte es erlaubt sein: Seit März hat es mich nämlich gepackt – das Schachfieber. Was sollte man denn anstellen an den elend langen Abenden, an denen man nicht ins Fußballtraining gehen oder den Tennis-Schläger schwingen durfte, nicht

...