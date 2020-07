Das Gremium votierte einstimmig

Buchen.Die kommunalen Betreuungsangebote im Schuljahr 2020/21 standen auf der Tagesordnung des Gemeinderates in der Stadthalle Buchen. Der Gemeinderat beschloss einstimmig die Fortführung der bestehenden Betreuungsgruppen im Rahmen der verlässlichen Grundschule an der Jakob-Mayer-Grundschule in Buchen, an der Grundschule in Hainstadt, an der Baulandschule in Hettingen, an der Nachbarschaftsgrundschule in Götzingen und an der Grundschule im Bildungshaus in Bödigheim. Das flexible Betreuungsmodell bis 14 Uhr wird an der Jakob-Mayer-Grundschule in Buchen und an der Grundschule in Hainstadt fortgeführt. Die Ganztagesbetreuung bis 16 Uhr an der Jakob-Mayer-Grundschule in Buchen wird montags, dienstags und donnerstags eingerichtet.

Für die Stadt entstehen Kosten von rund 43 000 Euro. Insgesamt fallen für die Betreuung etwa 119 000 Euro an, der Rest wird von den Eltern getragen.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 08.07.2020