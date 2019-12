Das Gemeinsame in der Stadt hervorgehoben

Buchen.Bei der Jahresabschluss-Sitzung des Buchener Gemeinderates am Freitagabend im Bürgersaal des Alten Rathauses blickte nicht nur Bürgermeister Roland Burger zurück und nach vorn (die FN berichteten), sondern auch Johannes Volk (SPD/Grün/Links), der für die Fraktionen sprach, und Nico Hofmann, Sprecher der Ortsvorsteher.

Laut Johannes Volk nimmt die Dialogfähigkeit bei manchen Mitmenschen deutlich ab und die Tonlage werde leider immer rauer. Verbale Angriffe in Bürgerfragestunden oder im Festzelt, anonyme Droh- und Beleidigungsschreiben, sogar private „Heimsuchungen“ würden mittlerweile einige der Stadträte treffen. „Das Internet mit all seinen Kanälen, Facebook, Twitter und Co., entwickelt sich in diesem Zusammenhang leider immer mehr zu einem destruktiven Medium“, machte Volk klar. Hier scheine der immer dünner werdende Mantel der Moral schneller zu reißen, als im direkten Gespräch. „Demokratie ist kein Zustand, sondern eine Aufgabe!“, zitierte der Sprecher der Fraktionen Hannah Arendt. Er sei froh, dass man in diesem Gremium an dieser Aufgabe gemeinsam arbeite. „Obwohl wir alle aus unterschiedlichen politischen Ecken kommen, habe ich den Eindruck, dass bei den allermeisten hier die ,Verantwortungsethik’ deutlich vor der ,Gesinnungsethik’ kommt“, unterstrich Volk.

Nico Hofmann richtete im Namen aller Ortsvorsteher ein Dankeschön für die jahrelange tolle Zusammenarbeit an die Verabschiedeten. „Ihr wart einfach Klasse“, rief er ihnen zu. Viel sei in der Kernstadt und den Stadtteilen erreicht worden, viel sei auch unerfüllt geblieben. Jeder für sich sei etwas ganz Besonderes, vom kleinsten Ortsteil bis zur Kernstadt. Doch auch gemeinsam sei man etwas Besonderes, nämlich eine harmonische, liebenswerte und starke Stadt Buchen. „In einer Zeit, in der viele Menschen nur auf sich schauen, Nationen nur noch nationalistisch denken und sogar aus starken und friedvollen Gemeinschaften ausbrechen, ist es umso wichtiger, genau diese Gemeinschaften zu erkennen und zu leben“, so der Sprecher der Ortsvorsteher. Dass dies in Buchen so sei, habe man vielen Menschen zu verdanken, die sich für diese Stadt als Ganzes einsetzen würden. borg

© Fränkische Nachrichten, Montag, 16.12.2019