Das Essen „to go“ ist der Renner

Neckar-Odenwald-Kreis. „Wir haben alles gemacht, was gefordert wurde, und dann kam es doch wieder anders“: Lukas Gauer vom Buchener Gasthaus „Zum Löwen“ drückt aus, was so viele Gastronomen beschäftigt hat, als der zweite Lockdown Anfang November kam. Seitdem sind die Restaurants wieder geschlossen. Das trifft die Betreiber so kurz vor dem Weihnachtsgeschäft ziemlich hart, wie auch Gauer bestätigt.

„Diese Jahreszeit macht einen erheblichen Anteil unseres Jahresumsatzes aus. Das ist für uns nicht existenzbedrohend, wir hatten zum Glück zwischen dem ersten und zweiten Lockdown viele Touristen in Buchen.“ Gauer macht aber auch klar: „Vor allem ohne die Soforthilfen im Frühjahr wäre es eng geworden.“ Die staatliche Hilfe sei innerhalb von drei Tagen angekommen, erzählt Gauer.

Viele Bestellungen

Über den To-Go-Betrieb ließen sich fast alle laufenden Kosten decken. „Wir erfahren hier eine große Unterstützung von unseren Gästen, das ist einfach toll“, so Gauer, der zusammen mit Boris Oliver Gauer den „Löwen“ betreibt. Mittlerweile habe man sogar ein weiteres Konzept entwickelt: Seit dieser Woche können Speisen bestellt, abgeholt und daheim mit einer beigefügten Anleitung nachgekocht werden. Gauer betont jedoch auch: „Bei den aktuellen Kontaktbeschränkungen würde es auch keinen Sinn machen, alles aufzulassen. Bei einer Weihnachtsfeier von einem Betrieb dürften ja nur zwei Haushalte kommen. Ich weiß nicht, was besser ist.“

„Wir werden über Weihnachten nicht aufmachen“, sagt Wolfgang Gärtner vom Gasthaus „Ochsen“ in Hardheim. Mit dem ausgefallenen Weihnachtsgeschäft fehlen rund 20 bis 30 Prozent des Jahresumsatzes. Das angebotene „Essen to go“ könne die Verluste wenigstens ein bisschen abmindern. „Sowohl unsere Stammkunden als auch Neukunden kommen aus einem Umkreis von bis zu 15 Kilometer zu uns, um Essen abzuholen“, freut sich der Gastronom. Für ihn ist das eine wichtige Angelegenheit: „Man verliert den Kontakt zu den Kunden nicht.“

Die Entscheidungen der Politik kann Gärtner nachvollziehen. „Das ist ihnen sicherlich nicht leicht gefallen. Die Politik lässt uns nicht im Stich. Wir tragen einen wichtigen Aspekt zum gesellschaftlichen Leben bei“, betont er. Die finanzielle Unterstützung im ersten Lockdown sei ziemlich unbürokratisch verlaufen. „Die Hilfen im zweiten Lockdown habe ich noch nicht beantragt“, so der Gastronom.

„Ganz anders als im März“, beschreibt Michael Kuhn vom Gasthof „Hirsch“ in Walldürn die derzeitige Situation. Die Möglichkeit, „Essen to go“ zu bestellen, werde hauptsächlich am Wochenende und weniger unter der Woche genutzt. Die finanzielle Unterstützung für November hat er bereits über seinen Steuerberater beantragt. Wann das Geld ausgezahlt wird, ist für Kuhn eher zweitrangig.

„Wichtig ist, dass das Geld kommt, damit wir das überstehen.“ Sollte der Lockdown auch im kommenden Jahr aufrecht erhalten bleiben, darüber will der Gastronom noch gar nicht nachdenken. „Dann wird es richtig dünn“, betont Kuhn. Mit November und Dezember seien die umsatzstärksten Monate im Jahr weggebrochen. Die Rücklagen seien weitgehend aufgebraucht. „Dann gehen wir ohne finanzielles Fettpolster ins neue Jahr.“

Dankbar ist er deshalb den vielen Stammkunden für die Unterstützung. Unter ihnen ein 93-jähriger Gast, der vom Ruhetag abgesehen täglich sein Essen abholt. „Der Abholservice hilft schon“, sagt Kuhn. Auch über die Weihnachtsfeiertage und an Silvester will er an diesem Konzept festhalten. Täglich rund 110 Essen werden dann nicht wie sonst üblich an reservierten Tischen serviert, sondern gehen über die Ladentheke.

Eigenes Geschirr mitbringen

„Riesige Berge von Müll wird es dabei nicht geben“, betont der Gastronom. „Das wollen wir nicht.“ Die Kunden müssen deshalb ihr eigenes Geschirr mitbringen, welches dann vor Ort kurz gespült und erhitzt wird. Dabei geht dann auch der persönliche Kontakt zu den Gästen nicht völlig verloren. „Der fehlt uns nämlich momentan“, so Kuhn.

„Der Dezember ist unser stärkster Monat. Es gibt Tage, da richten wir vier Weihnachtsfeiern aus“, schildert Udo Prukna, Geschäftsführer des Hotels „Märchenwald“ in Osterburken, die Adventszeit, so wie er sie bisher mit seinem Team gewohnt war. Doch nun steht kein Topf auf dem Herd und die Gasträume sind wie leer gefegt. Trotz Hygienekonzept darf er sein Restaurant nicht öffnen, da kommt auch bei Prukna Unmut auf. „Natürlich fühlen wir uns veräppelt. Man hätte bei den Regelungen einen Unterschied zwischen Bar, Pub oder normalem Restaurant machen sollen“, findet er. Über die Hilfen der Regierung freut er sich, ob diese jedoch einfach zu beantragen sind, wird sich zeigen. Er geht von einem größeren Aufwand aus, als zu Beginn der Pandemie.

Immerhin dürfen sich seine Stammgäste um die Weihnachtszeit auf ein kleines Lebenszeichen des „Märchenwalds“ freuen: Prukna plant Essen zum Mitnehmen anzubieten. „Es wird Wild, Gans und verschiedene andere Spezialitäten geben, die nach Bestellung abgeholt werden können.“

