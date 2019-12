Das elfte Türchen ist geöffnet

Buchen.Mit Preisen im Gesamtwert von 1560 Euro erfreut das elfte Türchen die Besitzer des Lions-Advents-Glückskalenders. Vier Überraschungspakete über je 50 Euro mit den Nummern 8477, 1264, 5644 und 3882 kommen von Auto Elektrik Müller. Bargeld in Höhe von 500 Euro von der Hausarztpraxis Krautheim verteilt sich auf die zehn Nummern 1219, 1768, 4760, 7058, 7855, 1276, 6802, 6496, 2003 und 8846. Zehn Verzehrgutscheine über je 30 Euro können im Gasthaus „Zum Löwen“ eingelöst werden verteilt auf die Nummern 4584, 4195, 8146, 1346, 1488, 5083, 6440, 3230, 1127 und 7692. Vier Mal Bargeld über je 30 Euro hat die Praxis für Zahnheilkunde Rolf Mathias Weckbach mit den Nummern 8305, 5097, 6090 und 7203 in den Kalender gelegt. Von Rechtsanwalt Achim Edelmann kommen zwei Bargeldgewinne über je 50 Euro mit den Nummern 5140 und 2749. Vier Gutscheine über je 25 Euro können beim Blumenhaus Kaufmann Edeltrud Thoma eingelöst werden 5303, 2898, 2948 und 7970. Partygebäck im Wert von je 25 Euro kommen von der Backstube Müssig 3020 und 7548. Zwei Gutscheine über je 30 Euro hat „Die tapfere Schneiderin“ Brigitte Wagner eingelegt 6310 und 4193. Von Viola Hairstyles Greulich kommen zwei Haarbehandlungs Gutscheine über je 25 Euro mit den Nummern 6227 und 8234. Alle Gewinne können in der Apotheke am Musterplatz abgeholt werden.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 11.12.2019